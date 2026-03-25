Sinner után Zverev is negyeddöntős Miamiban, Gauff kiejtette Bencicet

ROCK PÉTER
2026.03.25. 08:05
Coco Gauffra az elődöntőben Karolína Muchová vár (Fotó: Lengyel Viktória Gréta)
tenisz Coco Gauff Miami Open Belinda Bencic Alexander Zverev Frances Tiafoe
Nem volt könnyű dolga Alexander Zverevnek a francia Quentin Halys ellen a Miami Open nyolcaddöntőjében: ugyan a német játékos két játszmában továbbjutott magyar idő szerint szerda hajnalban, mindkét szett rövidítésben dőlt el. Nem borult a papírforma a nőknél sem, Coco Gauff bejutott a legjobb négy közé.

A férfiaknál Alexander Zvereven kívül Frances Tiafoe és Francisco Cerúndolo biztosította még a helyét a következő körre – mindannyian francia játékost búcsúztattak –, ennek köszönhetően a negyeddöntő párosítása így néz ki:


A nőknél – akiknél már az elődöntő a következő kör – a kétszeres Grand Slam-győztes Coco Gauff a második szettet simán elvesztette Belinda Bencic ellen, de a döntő játszmában 6:3-mal ugyanúgy jobbnak bizonyult, mint az elsőben.


MIAMI OPEN 1000-ES TORNA (9 415 725 dollár, kemény)
FÉRFI EGYES, NYOLCADDÖNTŐ
Tiafoe (amerikai, 19.)–Atmane (francia) 6:4, 1:6, 6:4
F. Cerúndolo (argentin, 18.)–Humbert (francia, 31.) 6:4, 6:3
Zverev (német, 3.)–Halys (francia) 7:6 (7–4), 7:6 (7–1)
Korábban
Landaluce (spanyol)–Korda (amerikai, 32.) 2:6, 7:6 (8–6), 6:4
Lehecka (cseh, 21.)–Fritz (amerikai, 6.) 6:4, 6:7 (4–7), 6:2
Fils (francia, 28.)–Vacherot (monacói, 24.) 6:4, 6:7 (4–7), 6:4
Paul (amerikai, 22.)–Etcheverry (argentin, 29.) 6:1, 6:3
Sinner (olasz, 2.)–Michelsen (amerikai) 7:5, 7:6 (7–4)

NŐI EGYES, NEGYEDDÖNTŐ
Gauff (amerikai, 4.)–Bencic (svájci, 12.) 6:3, 1:6, 6:3
Korábban
Muchová (cseh, 13.)–Mboko (kanadai, 10.) 7:5, 7:6 (7–5)

