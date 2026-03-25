Ribakina sorozatban ötödször győzte le Pegulát, elődöntős Miamiban

Az előző bő hat hónapban Jelena Ribakina és Jessica Pegula négyszer csapott össze egymással, és az amerikai játékos ezeken a meccseken csak egyetlen szettet nyert meg.

Miamiban viszont ő kezdett jobban, az első négy játékot megnyerte, míg Ribakina az egyetlen bréklabdájával nem tudott élni. A második játszmában a kazah több bréklabdát is hárított, majd 3:2-nél fogadóként nyert játékot, így jöhetett a döntő felvonás.

A harmadik játszmát Ribakina brékkel indította, és ez az előny kitartott a végéig, így sorozatban ötödször győzte le a tavaly a tornán döntőző amerikait. A kazah játékos harmadszor elődöntőzhet Miamiban: 2023-ban és 2024-ben a döntőig menetelt, ám ott alulmaradt előbb Petra Kvitová, majd Danielle Collins ellen. Ribakina ellenfele a világelső fehérorosz Arina Szabalenka vagy az amerikai Hailey Baptiste lesz a legjobb négy között. A másik ágon Coco Gauff és Karolína Muchová csap össze egymással.

MIAMI OPEN 1000-ES TORNA (9 415 725 dollár, kemény)

NŐI EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Ribakina (kazah, 3.)–Pegula (amerikai, 5.) 2:6, 6:3, 6:4

Később

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Baptiste (amerikai)