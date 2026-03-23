Miami tenisztorna: Stollárék nem álltak ki a nyolcaddöntőre

A magyar, orosz duó hétfőn a kanadai Gabriela Dabrowski és a brazil Luisa Stefani harmadik helyen kiemelt kettősével csapott volna össze, ám alig egy órával a kezdés előtt visszalépett. Ezzel a magyarok számára véget ért a floridai verseny – amely az utolsó nagy kemény pályás torna az európai salakszezon előtt –, mivel korábban Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Bondár Anna és Gálfi Dalma is kiesett egyesben.