Stollár Fanny továbbjutott Miamiban

2026.03.23. 06:37
Stollár Fanny győzelemmel kezdett Miamiban (Fotó: Lengyel Viktória Gréta)
Stollár Fanny oldalán Jekatyerina Alekszandrovával bejutott a második fordulóba vasárnap a miami keménypályás tenisztorna 9,4 millió dollár (3,2 milliárd forint) összdíjazású női versenyében.

A magyar-orosz duó a nyitó körben a hazai közönség előtt szereplő Alycia Parksszal és Sloane Stephensszel csapott össze, és mindössze 57 perc alatt nyert.

TENISZ, WTA-TORNA, MIAMI
Női páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért)
Stollár Fanny, Jekatyerina Alekszandrova (magyar, orosz)–Alycia Parks, Sloane Stephens (amerikai) 6:2, 6:2

