Stollár Fanny továbbjutott Miamiban

Stollár Fanny oldalán Jekatyerina Alekszandrovával bejutott a második fordulóba vasárnap a miami keménypályás tenisztorna 9,4 millió dollár (3,2 milliárd forint) összdíjazású női versenyében.
A magyar-orosz duó a nyitó körben a hazai közönség előtt szereplő Alycia Parksszal és Sloane Stephensszel csapott össze, és mindössze 57 perc alatt nyert.
TENISZ, WTA-TORNA, MIAMI
Női páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért)
Stollár Fanny, Jekatyerina Alekszandrova (magyar, orosz)–Alycia Parks, Sloane Stephens (amerikai) 6:2, 6:2
Udvardy Panna búcsúzott az antalyai negyeddöntőben
