Tenisz: amerikai tornagyőzelmek Charlestonban és Houstonban

2026.04.06. 09:23
Jessica Pegula megnyerte a charlestoni tornát (Fotó: Getty Images)
Papírforma-eredményt hoztak az egyes döntők a charlestoni női és a houstoni férfi salakpályás tenisztornán.

A zöldsalakos női viadal vasárnapi fináléjában az első helyen kiemelt amerikai Jessica Pegula két sima játszmában, mindössze 1 óra 22 perc alatt verte meg 6:2, 6:2-re a világranglistán 53. ukrán Julija Sztarodubcevát, s ezzel megismételte tavalyi sikerét. Serena Williams 2013-as győzelme óta ő az első, aki meg tudta védeni a címét Charlestonban. Pegula idei második, pályafutását tekintve pedig 11. tornagyőzelmét aratta a WTA körversenyén.

A houstoni férfiviadalt a negyedikként rangsorolt Tommy Paul nyerte, miután a fináléban 6:1, 3:6, 7:5-re verte az argentin Román Andrés Burruchagát (62.). Az amerikai játékos három meccslabdát is hárított a siker felé vezető úton, s ezzel karrierje ötödik trófeáját gyűjtötte be, salakon az elsőt.

 

 

ATP WTA Tommy Paul Jessica Pegula
