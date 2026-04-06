Tenisz: amerikai tornagyőzelmek Charlestonban és Houstonban

A zöldsalakos női viadal vasárnapi fináléjában az első helyen kiemelt amerikai Jessica Pegula két sima játszmában, mindössze 1 óra 22 perc alatt verte meg 6:2, 6:2-re a világranglistán 53. ukrán Julija Sztarodubcevát, s ezzel megismételte tavalyi sikerét. Serena Williams 2013-as győzelme óta ő az első, aki meg tudta védeni a címét Charlestonban. Pegula idei második, pályafutását tekintve pedig 11. tornagyőzelmét aratta a WTA körversenyén.

A houstoni férfiviadalt a negyedikként rangsorolt Tommy Paul nyerte, miután a fináléban 6:1, 3:6, 7:5-re verte az argentin Román Andrés Burruchagát (62.). Az amerikai játékos három meccslabdát is hárított a siker felé vezető úton, s ezzel karrierje ötödik trófeáját gyűjtötte be, salakon az elsőt.