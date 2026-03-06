Nemzeti Sportrádió

NB I

Újpest–Paks 1–0 – ÉLŐ, ZTE–ETO 2–1

Bardóczky Kornél: Idén is a feljutás a cél a Billie Jean King-kupában

2026.03.06. 16:13
null
Bardóczky Kornél (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Billie Jean King-kupa magyar női teniszválogatott Bardóczky Kornél
Bardóczky Kornél kapitány szerint az idén is a feljutás a magyar női teniszválogatott célja az április 7-én kezdődő Billie Jean King-kupa Euroafrikai zóna I-es csoportjának portugáliai tornáján.

Amint azt hírül adtuk, női teniszválogatottunk a Billie Jean King-kupa szerdai sorsolásán Hollandiát, Törökországot és Grúziát (Georgiát) kapta ellenfélül – a párharcok két egyes és egy páros mérkőzésből állnak.

A magyar szövetség (MTSZ) pénteki tájékoztatása szerint Bardóczky Kornél szövetségi kapitány közölte: tavaly nem sikerült szintet lépni Vilniusban, de idén ismét nekirugaszkodik a válogatott.

„Nagy kérdés persze, hogy melyik ország milyen játékoskerettel érkezik. Igaz, hogy csak a harmadik kalapból sorsoltak bennünket, de a világranglistás helyezések alapján a mi csapatunk a legerősebb a csoportban. A hollandok éljátékosa, Suzan Lamens a legjobb környékén is járt már, párosban van top húszas teniszezőjük is, a törökökről pedig mindent elmond, hogy tavaly ők ütöttek el bennünket a továbbjutástól, és Grúziát sem szabad alábecsülni” – sorolta Bardóczky Kornél, majd rátért a magyarok lehetséges összeállítására.

„Bondár Anna, Gálfi Dalma, Stollár Fanny és Tóth Amarissa már jelezte, hogy vállalja a szereplést, Udvardy Pannával pedig még egyeztetnem kell” – jelentette ki.

A feljutáshoz az első helyen kell végezni a csoportban, majd nyerni kell egy mérkőzést a csoportelsők rájátszásában.

Tavaly áprilisban Vilnius rendezte meg az Euroafrikai zóna I-es csoportjának a tornáját, ott a mieink bejutottak a rájátszásba, de kikaptak a törököktől, így nem kerültek egy osztállyal feljebb.

Tenisz
2026.03.05. 13:16

Nehéz csoportban a mieink a Billie Jean King-kupa portugáliai tornáján

Bardóczky Kornél kapitány együttese Hollandiát kapta, a második kalapból Törökországot, a negyedikből Grúziát.

 

Billie Jean King-kupa magyar női teniszválogatott Bardóczky Kornél
Legfrissebb hírek

Nehéz csoportban a mieink a Billie Jean King-kupa portugáliai tornáján

Tenisz
2026.03.05. 13:16

Bardóczky Kornél: Felvettük a versenyt, de megérdemelten nyertek az amerikaiak

Tenisz
2026.02.10. 09:09

„Ennél jobban nem is alakulhatott volna a hétvégénk” – Bob Bryan az amerikaiak tatabányai győzelme után

Tenisz
2026.02.09. 08:09

Bardóczky Kornél: Nehéz lesz innentől, de nem adjuk fel

Tenisz
2026.02.08. 08:29

Az amerikai kapitány továbbjutást vár, Bardóczky Kornél meglepetésre számít a Davis-kupában

Tenisz
2026.02.04. 18:12

„Történelmi összecsapás előtt” – Kecskeméten tart előadást Bardóczky Kornél, Piros Zsombor és Sávolt Attila

Tenisz
2026.01.29. 09:41

Fucsovics nélkül állnak ki a magyarok az amerikaiak elleni Davis-kupa-csatára

Tenisz
2026.01.05. 17:17

Bardóczky Kornél elhagyhatta a kórházat

Tenisz
2025.12.27. 18:32
Ezek is érdekelhetik