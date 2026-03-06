Bardóczky Kornél: Idén is a feljutás a cél a Billie Jean King-kupában

Amint azt hírül adtuk, női teniszválogatottunk a Billie Jean King-kupa szerdai sorsolásán Hollandiát, Törökországot és Grúziát (Georgiát) kapta ellenfélül – a párharcok két egyes és egy páros mérkőzésből állnak.

A magyar szövetség (MTSZ) pénteki tájékoztatása szerint Bardóczky Kornél szövetségi kapitány közölte: tavaly nem sikerült szintet lépni Vilniusban, de idén ismét nekirugaszkodik a válogatott.

„Nagy kérdés persze, hogy melyik ország milyen játékoskerettel érkezik. Igaz, hogy csak a harmadik kalapból sorsoltak bennünket, de a világranglistás helyezések alapján a mi csapatunk a legerősebb a csoportban. A hollandok éljátékosa, Suzan Lamens a legjobb környékén is járt már, párosban van top húszas teniszezőjük is, a törökökről pedig mindent elmond, hogy tavaly ők ütöttek el bennünket a továbbjutástól, és Grúziát sem szabad alábecsülni” – sorolta Bardóczky Kornél, majd rátért a magyarok lehetséges összeállítására.

„Bondár Anna, Gálfi Dalma, Stollár Fanny és Tóth Amarissa már jelezte, hogy vállalja a szereplést, Udvardy Pannával pedig még egyeztetnem kell” – jelentette ki.

A feljutáshoz az első helyen kell végezni a csoportban, majd nyerni kell egy mérkőzést a csoportelsők rájátszásában.

Tavaly áprilisban Vilnius rendezte meg az Euroafrikai zóna I-es csoportjának a tornáját, ott a mieink bejutottak a rájátszásba, de kikaptak a törököktől, így nem kerültek egy osztállyal feljebb.