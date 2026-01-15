Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Bondár Anna a negyeddöntőben búcsúzott Hobartban

2026.01.15. 07:48
Fotó: Getty Images
Bondár Anna a negyeddöntőben búcsúzott a 283 ezer dollár (98 millió forint) összdíjazású hobarti keménypályás női tenisztornán.

A világranglistán 75. magyar teniszező a német Ella Seidel és Tatjana Maria után az olasz Elisabetta Cocciarettóval találkozott, akit öt hellyel előz meg a rangsorban. A főként salakon otthonosan mozgó rivális 2023-ban döntőt vívott a tasmaniai versenyen, volt nyolcaddöntős a Roland Garroson, és kétszeres Billie Jean King Kupa-győztes. Korábbi két összecsapásuk alapján 1/1-re állt a mérlegük.

A harmadik csatában végig az anconai teniszező akarata érvényesült, aki Bondár mind a hat bréklabdáját hárította. Az első szettben hamar 4:0-ra elhúzott, és 43 perc után játszmaelőnybe került, majd a folytatásban még kétszer elvette a 28 éves magyar adogatását, és 1 óra 28 perc elteltével már az elődöntőbe jutást ünnepelhette.

Bondár legközelebb az Australian Open vasárnap rajtoló főtáblás küzdelmeiben lesz érdekelt.

WTA HOBART (283 ezer dollár, kemény pálya)
NŐI EGYES, NEGYEDDÖNTŐ
Elisabetta Cocciaretto (olasz)–Bondár Anna 6:2, 6:2

