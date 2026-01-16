Nemzeti Sportrádió

Marozsán Fábián az elődöntőben búcsúzott az aucklandi tenisztornától

2026.01.16. 06:43
Marozsán Fábián az elődöntőig menetelt Aucklandben (Fotó: Getty Images)
Tenisz Jakub Mensík férfi tenisz Marozsán Fábián
A sikerrel megvívott negyeddöntő után az elődöntőben búcsúzott Marozsán Fábián a 700 ezer dollár (242 millió forint) összdíjazású aucklandi férfi keménypályás tenisztornán.

Mint arról korábban már írtunk, a világranglistán 53. magyar játékos két nagy diadallal érkezett meg a nyolc közé Új-Zélandon, mivel előbb a címvédő francia Gae:l Monfilst, majd a második helyen kiemelt norvég Casper Ruudöt búcsúztatta. Csütörtökön aztán elvileg egy könnyebb ellenfél következett a selejtezőből érkezett Eliot Spizzirri (89.) személyében, ugyanakkor intő jel lehetett számára, hogy az amerikai játékos előzőleg olyan ismert riválisokat vert, mint a francia Adrian Mannarino és a nyolcadik kiemelt portugál Nuno Borges.

Első találkozójuk jókora csúszással indult, mivel már addig is többször esősre fordult az időjárás. Kilenc gémet játszottak le brék nélkül, a Vasas sportolója 5:4-re vezetett, amikor ismét elkezdett szakadni az eső, a szervezők pedig közölték, hogy a program pénteken folytatódik. Fél nap szünet után a magyar játékos előbb megnyerte a félbehagyott szettet, aztán a következőt elvesztette, majd az utolsó felvonásban háromszor is elvette az amerikai szerváját, így 1 óra 46 perc nettó játékidő után ő készülhetett az elődöntőre.

Nem volt sok ideje a pihenésre, mivel a szervezők időszűkében az elődöntőket is pénteken bonyolították le, így néhány órával később Marozsán már a centerpályán találta magát, a háló túloldalán pedig Jakub Mensík állt. A tavalyi év egyik nagy felfedezettje 18. a világranglistán, Új-Zélandon a harmadik helyen emelték ki, és délelőtt a kétméteres francia szervakirályt, Giovanni Mpetshi Perricard-t búcsúztatta. A magyar és cseh játékos korábban egyetlen találkozóját az ellenfél nyerte tavaly Rómában.

A második csata kiélezett, 57 perces nyitószettje rövidítésben dőlt el, melyben Marozsán öt játszmalabdát is elszalasztott, és végül Mensík került előnybe. A magyar Davis Kupa-válogatott alapembere azonban nem roppant össze a kihagyott lehetőségtől, és 36 perc alatt kiegyenlített. Az utolsó felvonásra azonban már kissé elfáradt, háromszor is elbukta az adogatását, így 2 óra 9 perc elteltével a prostejovi teniszező ünnepelhetett.

A pénteken 3 óra 14 percet a pályán töltő magyar kiválóság legközelebb a vasárnap rajtoló Australian Openen lesz érdekelt, ahol a 24. helyen rangsorolt francia Arthur Rinderknech vár rá az első körben.

 

Tenisz Jakub Mensík férfi tenisz Marozsán Fábián
