Aus. Open: Babosék és Bondárék is kiemelt ellenfelet kaptak párosban

A torna után családalapítási szándékkal szünetre vonuló Babos Tímea és Leylah Fernandez duója nem lett kiemelt, mert a kanadai játékos ranglistahelyezése nem elég jó, így már a 32 közé jutásért nehéz rivális vár rájuk, a kilencedikként rangsorolt Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez spanyol, amerikai kettős.



Érdekesség, hogy Babos tavaly utóbbi teniszezővel indult Melbourne-ben. Bondár Anna a román Jaqueline Cristiannal alkot majd egy egységet párosban, első ellenfelük a 12. kiemelt Tereza Mihalíková, Olivia Nicholls szlovák, brit duó lesz. Stollár Fannyt és a japán Kato Mijut a 15. helyen emelték ki, az első fordulóban, a 32 közé jutásért a Viktorija Golubic, Ann Li svájci, amerikai kettős lesz a riválisuk. Marozsán Fábián ezúttal is az olasz Mattia Bellucci oldalán indul, a nyitó körben a portugál Francisco Cabral és az osztrák Lucas Miedler párosa vár rájuk – a viadal honlapja alapján.



