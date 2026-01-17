Nemzeti Sportrádió

Aus. Open: Babosék és Bondárék is kiemelt ellenfelet kaptak párosban

MTI/ P. K.MTI/ P. K.
2026.01.17. 10:16
Babos Tímea (Fotó: Getty Images)
Aus. Open tenisz Bondár Anna Babos Tímea
Babos Tímea és Bondár Anna kettőse is kiemelt ellenfelet kapott a vasárnap kezdődő ausztrál nyílt teniszbajnokság párosversenyének első fordulójában.

 

 

A torna után családalapítási szándékkal szünetre vonuló Babos Tímea és Leylah Fernandez duója nem lett kiemelt, mert a kanadai játékos ranglistahelyezése nem elég jó, így már a 32 közé jutásért nehéz rivális vár rájuk, a kilencedikként rangsorolt Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez spanyol, amerikai kettős. 

Érdekesség, hogy Babos tavaly utóbbi teniszezővel indult Melbourne-ben. Bondár Anna a román Jaqueline Cristiannal alkot majd egy egységet párosban, első ellenfelük a 12. kiemelt Tereza Mihalíková, Olivia Nicholls szlovák, brit duó lesz. Stollár Fannyt és a japán Kato Mijut a 15. helyen emelték ki, az első fordulóban, a 32 közé jutásért a Viktorija Golubic, Ann Li svájci, amerikai kettős lesz a riválisuk. Marozsán Fábián ezúttal is az olasz Mattia Bellucci oldalán indul, a nyitó körben a portugál Francisco Cabral és az osztrák Lucas Miedler párosa vár rájuk – a viadal honlapja alapján.


 

 

