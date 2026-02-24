Az idény végén visszavonul Szikora Melinda – hivatalos

A jelenleg a német Borussia Dortmundot erősítő kapus több mint húszéves pályafutás után vonul vissza a sportágtól, azok után, hogy 42-szer lépett pályára a magyar válogatottban, és klubcsapataival Európa-ligát, magyar bajnokságot és Magyar Kupát, valamint Bundesligát és Német Kupát is nyert.

Szikora Melinda visszavonulását elsőként az őt képviselő sportügynökség jelentette be a hivatalos közösségi felületén, ahol a búcsúzó kapus üzenetet is küldött: „Hálás vagyok azért az útért, amelyet a kézilabda adott nekem az évek során, a hazai és nemzetközi bajnokságoktól egészen a válogatott szereplésig. Büszke vagyok arra, hogy kapusként mindig a csapatom biztos pontja lehettem, és hogy sikereket, nehéz pillanatokat, valamint felejthetetlen győzelmeket élhettem át. Úgy vélem, mindent beleadtam a pályán, és szívből köszönöm mindenkinek, aki támogatott a pályafutásom során” – idézte Szikorát a ChampSport International Sport Agency.

Saját közösségi oldalán Szikora még érzelmesebb búcsút vett a követőitől: „A szezon végén befejezem. Sokszor elképzeltem ezt a mondatot. Valahogy mégsem lehet rá felkészülni. Gyerekként csak játszani akartam. Aztán jöttek az álmok. Az olimpia. A döntők. A győzelmek. És közben az öltözők csendje. A rehabilitációk. A hajnalok, amikor nehéz volt felkelni. Voltak napok, amikor erősnek éreztem magam. És voltak napok, amikor csak próbáltam nem feladni. Nem voltam tökéletes. Nem mindig sikerült. De mindig fontos volt, hogy tiszta szívvel menjek ki a pályára. Sok mindent adott ez az út. Többet, mint amit valaha gondoltam volna. Megtanított küzdeni. Elviselni a csendet. Felállni akkor is, amikor senki nem látja. Ma már békével tudom kimondani: mindent odaadtam, ami bennem volt. Nincs bennem hiányérzet. Csak hála. Hála a csapattársaknak. Az edzőknek. A családomnak. És mindenkinek, aki hitt bennem akkor is, amikor én éppen nem. Ez volt az én csodálatos utam. Nem volt könnyű. De az enyém volt. És ezért örökre hálás leszek. Köszönöm” – írta az Instagramon.

A 37 éves, kiskunfélegyházi születési kapus hosszú pályafutása során megfordult többek között az Alba Fehérvárnál, a Ferencvárosnál, a Siófoknál, a Bietigheimnél, a Chambray Touraine-nél is, 2025 óta szerepel a Borussia Dortmundban.