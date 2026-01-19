Novak Djokovics szettveszteség nélkül jutott tovább az Australian Openen

Novak Djokovics beállította Roger Federer rekordját, miután 21. Australian Openjén szerepel. Emellett ez a 81. Slam-tornája, amivel szintén Federert és Feliciano Lópezt érte utol.

A szerb kiválóság az első hivatalos mérkőzését játszotta 2026-ban, miután az adelaide-i tornától visszalépett, mostani ellenfele, Pedro Martínez viszont már pályára lépett egy indiai Challenger-tornán, amit meg is nyert.

Djokovics az első három játék megnyerésével kezdte a mérkőzést, és a brékelőnye kitartott a szett végéig. A második és a harmadik játszmában is két játékot nyert meg fogadóként, míg a világranglista-71. Martíneznek bréklabdája sem akadt az egész mérkőzésen. A 100. Australian Open-mérkőzését megnyerő Djokovics a következő körben a selejtezőből a főtáblára kerülő Francesco Maestrelli ellen lép pályára.

Casper Ruud is szettveszteség nélkül győzött az első mérkőzésén, a 12. helyen kiemelt norvég Mattia Belluccit búcsúztatta. Ruud a hatalmas csatában továbbjutó Jaume Munarral találkozik a második fordulóban.

TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES, 1. FORDULÓ

Djokovics (szerb, 4.)–Maestrelli (olasz) 6:3, 6:2, 6:2

Ruud (norvég, 12.)–Bellucci (olasz) 6:1, 6:2, 6:4

Gea (francia)–Lehecka (cseh, 17.) 7:5, 7:6 (7–1), 7:5

Shapovalov (kanadai, 21.)–Bu Juncsakote (kínai) 6:3, 7:6 (7–3), 6:1

Van de Zandschulp (holland)–Nakajima (amerikai, 27.) 6:3, 4:6, 7:6 (7–1), 7:6 (7–3)

Vacherot (monacói, 30.)–Damm (ausztrál) 6:4, 6:4, 6:4

Maestrelli (olasz)–Atmane (francia) 6:4, 3:6, 6:7 (4–7), 6:1, 6:1

Munar (spanyol)–Svrcina (cseh) 3:6, 6:2, 6:7 (5–7), 7:5, 6:3

Hijikata (ausztrál)–Mannarino (francia) 6:3, 6:3, 6:1

Müller (francia)–Popyrin (ausztrál) 2:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7–5), 7:6 (10–4)

Korábban:

De Minaur (ausztrál, 6.)–McDonald (amerikai) 6:2, 6:2, 6:3

Borges (portugál)–Auger-Aliassime (kanadai, 7.) 3:6, 6:4, 6:4, 0:0-nál Auger-Aliassime feladta

Medvegyev (orosz, 11.)–De Jong (holland) 7:5, 6:2, 7:6 (7–2)

Rubljov (orosz, 13.)–Arnaldi (olasz) 6:4, 6:2, 6:3

Davidovich (spanyol, 14.)–Misolic (osztrák) 6:2, 6:3, 6:3

Paul (amerikai, 19.)–Kovacevic (amerikai) 6:4, 6:3, 6:3

Marozsán (magyar)–Rinderknech (francia, 24.) 6:3, 6:4, 6:7 (2–7), 6:4

Tien (amerikai, 25.)–Giron (amerikai) 7:6 (7–2), 4:6, 3:6, 7:6 (7–3), 6:2

Medjedovics (szerb)–Navone (argentin) 6:2, 6:7 (3–7), 6:4, 6:2

Sevcsenko (kazah)–Ymer (svéd) 3:6, 7:5, 6:4, 6:1

Halys (francia)–Tabilo (chilei) 6:2, 6:2, 7:6 (7–2)

Sang Csün-cseng (kínai)–Bautista (spanyol) 6:4, 6:7 (2–7), 6:4, 6:0

Opelka (amerikai)–Budkov Kjaer (norvég) 6:4, 6:3, 6:4

Thompson (ausztrál)–J. M. Cerúndolo (argentin) 6:7 (3–7), 7:5, 6:1, 6:1

Tirante (argentin)–Vukic (ausztrál) 7:5, 6:2, 6:2

Cilic (horvát)–Altmaier (német) 6:0, 6:0, 7:6 (7–3)

Majchrzak (lengyel)–Fearnley (brit) 7:6 (7–2), 7:5, 3:6, 7:6 (7–3)

Wawrinka (svájci)–Djere (szerbiai) 5:7, 6:3, 6:4, 7:6 (7–4)