Minden egyes kör a túlélésről szól. Egyáltalán nem élvezem – Verstappen

Noha a Red Bull tempó tekintetében az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon még meggyőző volt a problémák ellenére is, ez már nem mondható el a Sanghajban mutatott formáról. A szombati sprintversenyen pont nélkül maradt a csapat, amit követően fenekestül felforgatták az autó beállításait – mindhiába. Max Verstappen a nyolcadik, míg Isack Hadjar a kilencedik helyet szerezte meg az időmérőn, a kettős hátránya egy másodperc körül mozgott a pole pozíciós Andrea Kimi Antonelli mögött.

A négyszeres bajnok a szombati eseményeken alul- és túlkormányzottságra panaszkodott, nem igazán tudta eldönteni, mikor mire számítson az RB22-estől. „Sokat változtattunk az autón, de semmi hatása sem volt. Az egész hétvégén lemaradásban vagyunk, az autó teljes mértékben vezethetetlen. Egyáltalán nem találtam viszonyítási pontokat. Minden egyes kör a túlélésről szól. Egyáltalán nem élvezem.”

„Van kisebb gondunk a motorral, de valószínűleg nem ez a legnagyobb probléma. Rengeteg köridőt veszítünk. Ráadásul egyáltalán nem is tudom nyomni, mert az autó nem engedi. Ezért nem igazán érzem úgy, hogy uralnám a kocsit. Ennek egyszerűen nem így kellene lennie. Az új szabálykorszak legelső körétől fogva nem élvezem vezetni ezt a gépet. Szerintem ott fogom befejezni a futamot, ahol elkezdem.”

Verstappen szót ejtett a sprintversenyen elrontott rajtjáról is, és megosztotta, hasonló baj ütötte fel a fejét, mint Liam Lawsonnál az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon. „Az akkumulátor rendben van. De nem jött elég erő a motorból. Gyakorlatilag többé-kevésbé ugyanaz volt a problémám, mint Liamnek Melbourne-ben. Remélem, rendben tudjuk hozni, máskülönben a huszadik helyen találom magam.”

Hadjar szerint az Ausztráliában látott eredmények csalókák voltak, és a harmadik rajthelye annak volt köszönhető, hogy a riválisok magukhoz képest alulteljesítettek, így inkább most mutatkozott meg, mire képesek. „Nincs semmi különbség. Nyolc tized volt a lemaradásunk Melbourne-ben, egy rövidebb pályán. Most ennél is nagyobb, ezért is estünk még hátrébb. Több időt veszítünk, de ugyanazt a teljesítményt nyújtjuk. Szerintem a Ferrari és a McLaren is nagyon elrontotta az előző versenyhétvégét. Ennyit tudok hozzáfűzni.”