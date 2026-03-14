Minden egyes kör a túlélésről szól. Egyáltalán nem élvezem – Verstappen
Noha a Red Bull tempó tekintetében az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon még meggyőző volt a problémák ellenére is, ez már nem mondható el a Sanghajban mutatott formáról. A szombati sprintversenyen pont nélkül maradt a csapat, amit követően fenekestül felforgatták az autó beállításait – mindhiába. Max Verstappen a nyolcadik, míg Isack Hadjar a kilencedik helyet szerezte meg az időmérőn, a kettős hátránya egy másodperc körül mozgott a pole pozíciós Andrea Kimi Antonelli mögött.
A négyszeres bajnok a szombati eseményeken alul- és túlkormányzottságra panaszkodott, nem igazán tudta eldönteni, mikor mire számítson az RB22-estől. „Sokat változtattunk az autón, de semmi hatása sem volt. Az egész hétvégén lemaradásban vagyunk, az autó teljes mértékben vezethetetlen. Egyáltalán nem találtam viszonyítási pontokat. Minden egyes kör a túlélésről szól. Egyáltalán nem élvezem.”
„Van kisebb gondunk a motorral, de valószínűleg nem ez a legnagyobb probléma. Rengeteg köridőt veszítünk. Ráadásul egyáltalán nem is tudom nyomni, mert az autó nem engedi. Ezért nem igazán érzem úgy, hogy uralnám a kocsit. Ennek egyszerűen nem így kellene lennie. Az új szabálykorszak legelső körétől fogva nem élvezem vezetni ezt a gépet. Szerintem ott fogom befejezni a futamot, ahol elkezdem.”
Verstappen szót ejtett a sprintversenyen elrontott rajtjáról is, és megosztotta, hasonló baj ütötte fel a fejét, mint Liam Lawsonnál az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon. „Az akkumulátor rendben van. De nem jött elég erő a motorból. Gyakorlatilag többé-kevésbé ugyanaz volt a problémám, mint Liamnek Melbourne-ben. Remélem, rendben tudjuk hozni, máskülönben a huszadik helyen találom magam.”
Hadjar szerint az Ausztráliában látott eredmények csalókák voltak, és a harmadik rajthelye annak volt köszönhető, hogy a riválisok magukhoz képest alulteljesítettek, így inkább most mutatkozott meg, mire képesek. „Nincs semmi különbség. Nyolc tized volt a lemaradásunk Melbourne-ben, egy rövidebb pályán. Most ennél is nagyobb, ezért is estünk még hátrébb. Több időt veszítünk, de ugyanazt a teljesítményt nyújtjuk. Szerintem a Ferrari és a McLaren is nagyon elrontotta az előző versenyhétvégét. Ennyit tudok hozzáfűzni.”
KÍNAI NAGYDÍJ, RAJTSORREND
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|3.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|5.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|6.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|7.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|8.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|9.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|10.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|11.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|12.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|13.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|14.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|15.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|16.
|17.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|18.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|19.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|20.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|21.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|22.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|19. KÍNAI NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 13., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Russell 1:32.741
|Sprintidőmérő
|1. Russell 1:31.520
|MÁRCIUS 14., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Russell, 2. Leclerc, 3. Hamilton
|Időmérő
|1. Antonelli 1:32.064
|MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 305.066 km) rajtja
|8.00
|KÖVETKEZŐ VERSENY
|Japán Nagydíj, Szuzuka
|március 29., 7.00
|Bahreini Nagydíj, Bahrein
|április 12., 17.00
|Szaúdi Nagydíj, Dzsidda
|április 19., 19.00