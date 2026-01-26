Australian Open: gond nélkül lépett tovább a nyolc közé Swiatek

Nincs jobb kifejezés erre, az első játszmában leütötte a pályáról Maddison Inglist a verseny 2. kiemeltje, Iga Swiatek, aki egyetlen játékot sem engedélyezett a világranglista 168. helyezettjének. Érdekesség, hogy a hazai pályán játszó Inglis első gémjét a lengyel adogatásából nyerte – még kettőt sikerült neki a sajátjából–, de esélye sem volt, hogy borítsa a papírformát. Swiatek a második felvonásban kétszer brékelve 6:3-ra nyert, a legjobb nyolc között lényegesen nehezebb ellenfél, a kazah Jelena Ribakina vár rá.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

NYOLCADDÖNTŐ

NŐI EGYES

Swiatek (lengyel, 2.)–Inglis (ausztrál) 6:0, 6:3

Pegula (amerikai, 6.)–Keys (amerikai, 9.) 6:3, 6:4

Anisimova (amerikai, 4.)–Vang Hszin-jü (kínai) 7:6 (7–4), 6:4

Ribakina (kazah, 5.)–Mertens (belga, 21.) 6:1, 6:3



