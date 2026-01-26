Australian Open: Darderi csak a harmadik játszmában tudta megizzasztani Sinnert

Mindössze egy óra hat perc alatt már kétszettes előnyben volt honfitársa, Luciano Darderi ellen az Australian Open negyeddöntőjében a címvédő Jannik Sinner. A Margaret Court Arénában rendezett meccsen a dél-tiroli zseninek huszonhét perc kellett az első szett befejezéséhez, amelyben az első lehetőségnél elvette Darderi adogatását, aki először Sinner 5:0-s vezetésénél tudta hozni saját szervajátékát.

A második felvonás sem hozott sok jót a verseny 22. kiemeltjének, aki legalább azzal vigasztalódhatott, hogy a saját adogatógémjeiből hármat meg tudott nyerni. De mindhiába: Sinner az első szerváinak több mint 80 százalékából, a másodikoknak több majd’ kétharmadából pontot csinált, s ha egy fokkal nehezebben is, de tulajdonképpen erőlködés nélkül nyerte a második etapot.

Darderi szervája tulajdonképpen a harmadik játszmára állt össze, a 23 éves játékos egyre magabiztosabban mozgott fogadójátékaiban is, olyannyira, hogy 4:4-nél négy bréklabdához jutott, s igaz, hogy ellenfele végül hozta az adogatását, de ekkor látszott először Sinneren, hogy igazán megizzadt. A következő gémben aztán fordult a kocka, Darderinek két meccslabdát is hárítania kellett – ő is sikerrel járt. A két honfitárs így el is jutott a rövidítésig, amelyben Darderi egyből minibréket csinált, ám ez volt az utolsó sikerélménye: Sinner innentől hihetetlen koncentrációval teniszezett, 7–2 megnyerte a tie-breaket, s 6:1, 6:3, 7:6-os sikerével továbblépett a negyeddöntőbe, ahol az amerikai Ben Shelton vagy a norvég Casper Ruud lesz az ellenfele.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

NYOLCADDÖNTŐ

FÉRFI EGYES

Sinner (olasz, 2.)–Darderi (olasz, 22.) 6:1, 6:3, 7:6 (7–2)

Musetti (olasz, 5.)–Fritz (amerikai, 9.) 6:2, 7:5, 6:4

Djokovics (szerb, 4.)–Mensík (cseh, 16) – játék nélkül