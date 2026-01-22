Nemzeti Sportrádió

Australian Open: Babos Tímeát elbúcsúztatták a szervezők

2026.01.22. 08:39
Fotó: AFP
Címkék
Australian Open tenisz Babos Tímea
Ünnepélyesen elbúcsúztatták Babos Tímeát csütörtökön az ausztrál nyílt teniszbajnokság szervezői.

A torna után családalapítási szándékkal szünetre vonuló Babos és a kanadai Leylah Fernandez duója szerdán 6:4, 4:6, 6:3-ra kikapott az 1. fordulóban a kilencedik kiemelt spanyol Cristina Bucsa és amerikai Nicole Melichar-Martinez kettősétől. Másnap aztán a Rod Laver Arénába volt hivatalos a 32 éves magyar játékos, aki párosban korábban világelső volt, idén pedig immár 15-ödször lépett pályára a felnőtt mezőnyben. A magyar szövetség beszámolója szerint a különleges eseményre eljöttek a játékostársak, Gálfi Dalma, Bondár Anna, Stollár Fanny és Marozsán Fábián is. Az Australian Open versenyigazgatója egy ajándékcsomaggal köszönte meg a soproni teniszezőnek az elmúlt 15 évet – Babos négyszer játszott döntőt Melbourne-ben és kétszer győzött a női párosban (2018 és 2020).

„Érzelmes pillanatok ezek, és számomra könnyebb teniszezni, mint ilyenkor beszélni” – mondta az ünnepelt. – Köszönöm, hogy még egyszer itt állhatok ezen a pályán, ez a torna mindig közel állt a szívemhez. Nehéz egy-egy pillanatot kiemelni, de különleges érzés volt összecsapni a legjobbakkal itt. Én egy kis ország kisvárosából jövök, a családomnak volt egy nagy álma, most pedig itt állok a magyar játékosok és a férjem előtt. Köszönöm mindenkinek, aki lehetővé tette ezt a fantasztikus utat. Nehéz abbahagyni a versenyzést, de vannak más dolgok is az életemben, és annyi biztos, hogy ez volt az utolsó Australian Openem” – tette hozzá Babos Tímea.

 

 

