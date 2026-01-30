Nemzeti Sportrádió

A kilencedik edzőjétől köszönt el a 23 éves Grand Slam-bajnok

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.30. 09:48
Emma Raducanu ismét edzőt váltott (Fotó: Getty Images)
Címkék
Australian Open tenisz Francis Roig Emma Raducanu
Az Australian Open után már nem dolgozik együtt Emma Raducanu és teniszedzője, Francis Roig.

Az elsőszámú brit teniszező, Emma Raducanu a második körben esett ki az Australian Openen, miután két szettben kikapott a már osztrák színekben szereplő Anastasia Potapovától.

A 23 éves Raducanu nem sokkal a kiesést követően az Instagramon köszönt el edzőjétől, Francis Roigtól.

„Köszönöm az együtt töltött időt. Több voltál számomra, mint egy edző, és örömmel fogok visszaemlékezni a pályán és az azon kívül töltött pillanatokra. Bár úgy döntöttünk, hogy nem folytatjuk a közös munkát, kérlek, tudd, hogy nagyon hálás vagyok mindenért, amit tanítottál nekem.”

Roig korábban Rafael Nadal edzője volt, a spanyol klasszis a 22 Grand Slam-elsőségéből 16-ot is Roiggal dolgozva ért el. Ám a BBC szerint a brit teniszezővel nem volt súrlódásmentes a közös munka.

A 2021-ben US Open-győztes brit teniszező 2025 augusztusa óta dolgozott együtt Roiggal, aki már a kilencedik edzője volt. Raducanu legközelebb a február 1. és 7. között zajló kolozsvári tenisztornán lép pályára.

Australian Open tenisz Francis Roig Emma Raducanu
Legfrissebb hírek

Australian Open: Ribakina lesz Szabalenka ellenfele a női döntőben

Tenisz
19 órája

Arina Szabalenka sorozatban negyedszer döntős az Australian Openen

Tenisz
22 órája

„Történelmi összecsapás előtt” – Kecskeméten tart előadást Bardóczky Kornél, Piros Zsombor és Sávolt Attila

Tenisz
Tegnap, 9:41

Swiatek: Állatok vagyunk az állatkertben, akiket még a wc-n is megfigyelnek?

Tenisz
2026.01.28. 12:11

Australian Open: Sinner három szettben jutott tovább, készülhet Djokovics ellen

Tenisz
2026.01.28. 12:01

Australian Open: Swiateknek idén még biztosan nem jön össze a karrier Grand Slam

Tenisz
2026.01.28. 09:11

Australian Open: nyerő helyzetből adta fel Musetti, Djokovics az elődöntőben

Tenisz
2026.01.28. 08:17

Alcaraz csatlakozott Zverevhez az elődöntősök között az Australian Openen

Tenisz
2026.01.27. 12:55
Ezek is érdekelhetik