Megvan a Ferencváros kézilabdacsapatának új vezetőedzője

A Ferencváros csütörtökön jelentette be, hogy a nyáron távozik Pásztor István a férfi kézilabdacsapat kispadjáról. Az év legjobb magyar kézilabdázójának háromszor megválasztott korábbi válogatott szélső 2022 nyarán érkezett a Népligetbe, és négy évet töltött a Fradinál – irányításával a csapat a nemzetközi porondra is kilépett, az Európa-ligában és az Európa-kupában is szerepelt. A hazai sorozatokban a legnagyobb sikere, hogy az előző idényben – a korábbi negyedik helyek után – bronzérmes lett az NB I-ben. A jelenlegi évadban – fél távnál – a Veszprém, a Szeged és a Tatabánya mögött a negyedik helyen állnak a ferencvárosiak.

Péntek délelőtt a Ferencváros már be is jelentette Pásztor utódját, a közlemény szerint Kilvinger Bálint veszi át nyártól a IX. kerületiek irányítását.

A 41 éves szakember játékosként a Komlónál szerepelt, majd pályafutása befejezése után másodedzőként és vezetőedzőként is segítette a csapatot. 2023-ban távozott, és előbb az ETO University Handball Team szakmai igazgatója, aztán vezetőedzője lett, nemrég jelentették be, hogy nyáron távozik.

„Nagyon örültem a megkeresésnek, már az első találkozó és megbeszélés is nagyon jó hangulatú volt. Mindig az motivál, hogy olyan közegben dolgozhassak, amelyben van lehetőség a gondolkozásra, az építkezésre, valamint a fejlődésre, és azt látom, hogy ez az FTC-nél maximálisan adva van. Olyan közös szemléletet és napi munkát szeretnék kialakítani, amellyel folyamatosan fejlődünk a srácokkal együtt, mind szakmailag, mind emberileg” – olvasható Kilvinger nyilatkozata a Ferencváros hivatalos honlapján.



