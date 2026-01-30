Megvan a Ferencváros kézilabdacsapatának új vezetőedzője

Nemzeti Sportrádió

2026.01.30. 10:17
Kilvinger Bálint veszi át nyártól az FTC férfi kézicsapatának irányítását (Fotó: fradi.hu)
A Ferencváros hivatalos honlapján jelentette be, hogy a férfi kézilabdacsapat irányítását Kilvinger Bálint veszi át a távozó Pásztor Istvántól.

A Ferencváros csütörtökön jelentette be, hogy a nyáron távozik Pásztor István a férfi kézilabdacsapat kispadjáról. Az év legjobb magyar kézilabdázójának háromszor megválasztott korábbi válogatott szélső 2022 nyarán érkezett a Népligetbe, és négy évet töltött a Fradinál – irányításával a csapat a nemzetközi porondra is kilépett, az Európa-ligában és az Európa-kupában is szerepelt. A hazai sorozatokban a legnagyobb sikere, hogy az előző idényben – a korábbi negyedik helyek után – bronzérmes lett az NB I-ben. A jelenlegi évadban – fél távnál – a Veszprém, a Szeged és a Tatabánya mögött a negyedik helyen állnak a ferencvárosiak.

Péntek délelőtt a Ferencváros már be is jelentette Pásztor utódját, a közlemény szerint Kilvinger Bálint veszi át nyártól a IX. kerületiek irányítását.

A 41 éves szakember játékosként a Komlónál szerepelt, majd pályafutása befejezése után másodedzőként és vezetőedzőként is segítette a csapatot. 2023-ban távozott, és előbb az ETO University Handball Team szakmai igazgatója, aztán vezetőedzője lett, nemrég jelentették be, hogy nyáron távozik.

Nagyon örültem a megkeresésnek, már az első találkozó és megbeszélés is nagyon jó hangulatú volt. Mindig az motivál, hogy olyan közegben dolgozhassak, amelyben van lehetőség a gondolkozásra, az építkezésre, valamint a fejlődésre, és azt látom, hogy ez az FTC-nél maximálisan adva van. Olyan közös szemléletet és napi munkát szeretnék kialakítani, amellyel folyamatosan fejlődünk a srácokkal együtt, mind szakmailag, mind emberileg” – olvasható Kilvinger nyilatkozata a Ferencváros hivatalos honlapján.

 


 

