Nemzeti Sportrádió

ATP-vb: De Minaur két szettben megverte Fritzet

2025.11.13. 15:56
Alex De Minaur (Fotó: Getty Images)
Taylor Fritz ATP-világbajnokság Torinó Alex De Minaur
Jobb későn, mint soha: az ATP-világbajnokság csoportkörének 3. fordulójában megszerezte első sikerét az ausztrál Alex De Minaur, aki az amerikai Taylor Fritzet győzte le 7:6, 6:3-ra, életben tartva elődöntős álmait.

Az elődöntőbe jutás reményéért lépett pályára Taylor Fritz ellen Alex De Minaur, akinek kétszettes győzelmet kellett volna aratnia ahhoz, hogy besurranhasson a legjobb négy közé a torinói ATP-világbajnokságon. Az ausztrál a nemes feladathoz illő lendülettel kezdte a mérkőzést, és a harmadik játék végére már brékelőnyben volt. Nem bizonyult azonban tartósnak a fór, Fritz ugyanis a hatodik gémben elnyerte az adogatását, majd love game-mel jelezte: ő sem mondott le a továbbjutásról. Aztán megmerevedett a frontvonal, a játszma hátralévő részében bréklabda is csak egy volt, brék pedig egy sem, így jött a rövidítés, amelyben De Minaur hibátlanul szervált, Fritz viszont két adogatását is elvesztette, így 7:6-tal az ausztrál versenyzőé lett a szett.

A megnyert játszma alaposan feldobta a fekete mezes teniszezőt, aki a második etapban saját szervagémjének behúzása után semmire nyerte riválisáét, kisvártatva pedig már 3:0 állt az eredményjelzőn – az amerikai megint kapaszkodhatott. De Minaur pedig őrizte előnyét, 5:2-as vezetésénél Fritznek már a meccsben maradásért kellett adogatnia. Ez nem kis erőfeszítés árán még sikerült is neki – bréklabdát is kellett hárítania –, ám az ausztrál a saját szervajátékát, ezzel a meccset is hozta, kiejtette Fritzet, és szurkolhat, hogy este Carlos Alcaraz legyőzze Lorenzo Musettit...

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO (15 500 000 dollár, fedett kemény pálya)
EGYES, 3. FORDULÓ
Jimmy Connors-csoport
Alex De Minaur (ausztrál, 6.)–Taylor Fritz (amerikai, 7.) 7:6 (7–3), 6:3

 

Taylor Fritz ATP-világbajnokság Torinó Alex De Minaur
