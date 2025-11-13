A mexikói Kisbika nagy áttörése – sztárportré, Isaac Del Toro

2025 májusában rózsaszínbe borult Mexikó. Beöltözött iskolások figyelték óra közben izgatottan a Giro d’Italia közvetítését, az olaszországi kerékpáros körversenyen ugyanis egy addig szinte ismeretlen mexikói ifjú állt az élen, s viselte a rózsaszín megkülönböztető trikót. A mindent eldöntő finestrei hegyszorosnál aztán győzött a rutin, és a rózsaszín helyett végül „csupán” a legjobb fiatalnak járó fehér trikót vihette haza, de így is nagyszerű évet zárt, összesen tizennyolc (!) győzelmet aratott 2025-ben. Ő nem más, mint Isaac Del Toro, becenevén „El Torito”, vagyis a Kisbika.

„Ígéretes tehetségű fiatalember”

Két évvel ezelőtt, 2023. október 1-jén jelentette be az UAE csapata, hogy szerződést kötött a 19 éves mexikói kerékpárossal, Isaac Del Toróval. „A miénk nagyon nemzetközi csapat, és büszkék vagyunk arra, hogy Isaac lesz az első mexikói kerékpáros, aki csatlakozik hozzánk. Ígéretes tehetségű fiatalember, és alig várjuk, hogy a következő években velünk együtt fejlődjön mind kerékpárosként, mind emberként” – fogalmazott Mauro Gianetti, az istálló igazgatója.

„Büszkeséggel tölt el, hogy befogadtak ebbe a nagyszerű családba – mondta Del Toro a szerződés aláírásakor. – A következő években mindent megteszek, hogy megfeleljek az elvárásoknak. Sokat kell még tanulnom, nagyon vágyom arra, hogy elkezdjem ezt a folyamatot, és fejlődjek a csapaton belül. Mindig is arról álmodtam, hogy eljussak idáig, izgatottan tekintek a jövőbe. Ugyanakkor szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek nekem elérni ezt a fontos célt az életemben, és alig várom, hogy megoszthassam velük az új fejezetet.”

Arról talán nem is álmodott, hogy rövidesen tíz napon át vezetheti az egyik legrangosabb körverseny összesítését… Az Alsó-Kalifornia tartománybeli Ensenada városában született Isaacot a kerékpár iránt élénken érdeklődő szülei vezették be a sport világába, az országúti mellett a hegyi- és a terepkerékpározást is kipróbálta.

Karrierjét az A.R. Monex Pro Cycling Team színeiben kezdte, 2022-ben a mexikói válogatott tagjaként a nagyszebeni körversenyen is megmérette magát, azon a viadalon ő lett hatodik legjobb fiatal. Nagyon készült a franciaországi Tour de l’Avenir versenyére, csakhogy edzésen combcsonttörést szenvedett. Sokat dolgozott, hogy 2023-ban még erősebben térhessen vissza, és a munka kifizetődött.

Tavasszal több olaszországi egynaposon is az élmezőnyben zárt, a nagyszebeni viadalon ezúttal összetettben tizedik lett, a legnagyobb sikert a Tour de l’Aveniren aratta. A Tour de France útvonalára hasonlító francia többnaposon országokat képviselő fiatal kerékpárosok indulnak, 2018-ban például szlovén színekben Tadej Pogacar diadalmaskodott. Del Toro a legendás Col de la Loze-on alapozta meg végső győzelmét, amellyel végképp felhívta magára a legnagyobb csapatok figyelmét.

A következő évet már az UAE színeiben kezdte el, méghozzá nagyszerűen. Élete első world tour-kategóriás versenyén, az ausztráliai Santos Tour Down Underen megnyerte a második szakaszt. „Ez óriási verseny, igyekszem a legjobbat kihozni magamból. A csapat kiváló munkát végzett, a hangulat fantasztikus, mindenki támogat. Az utolsó kilométer ötnek tűnt, csak próbáltam befejezni és élvezni. A verseny máris siker számomra, minden, ami ezután jön, csak ráadás” – nyilatkozott boldogan az első profi sikerét követően, majd összetettben a harmadik helyen végzett. A Tirreno–Adriaticón és a Baszk körön is jól ment, összetettben a legjobb tízben zárt, így nem számított meglepetésnek, hogy augusztusban készülhetett élete első háromhetes körversenyére, az UAE ugyanis elvitte a Vueltára.

A Spanyol körön is bátran versenyzett, háromszor is szökésre vállalkozott, legjobb eredménye egy hatodik helyezés volt, összetettben a 36. helyen végzett. Első profi éve tehát kiválóan alakult – ne feledjük, tavaly novemberben csupán a 21. életévét töltötte be.

A Giro d’Italián egy szakaszgyőzelme is volt, végül a legjobb fiatalnak járó fehér trikót vitte haza

„Fáj, hogy szenvedés nélkül veszítettem”

Az idén első sikerét a Milánó–Torino egynaposon aratta, a Baszk körön ezúttal a 15. helyen zárt. Az UAE bizalmat szavazott neki az idény első háromhetesén, a Giro d’Italián, amelyen eredetileg Juan Ayuso lett volna a csapat húzóembere. Csakhogy a spanyol menet közben, viszonylag korán feladni kényszerült, míg Del Toro a murvás szektorokat is tartalmazó, Gubbio és Siena közötti kilencedik szakasz végén Wout van Aert mögött második lett. Összetettben viszont az élre állt, és úgy vághatott neki a mindent eldöntő Verres és Sestriere közötti etapnak, amely a legendás Finestre-hegyszorost is érintette. Ez a hegy korábban számos klasszisnak adta fel a leckét.

Addig egy szakaszt nyert meg, a Bormióban záruló 17. etap végén 41 másodperccel vezetett összetettben Richard Carapaz és 51 másodperccel Simon Yates előtt. „A Giro eddig nagyon jól alakult. Hihetetlen küzdelem zajlik a dobogóért, és rájöttem, hogy sohasem adom fel. Mindig megpróbálok nyerni. Nincs mit vesztenem. Ma sem volt könnyebb, mint tegnap” – fogalmazott a szakaszgyőzelmét követően.

Aztán következett az a bizonyos 20. szakasz, benne a Finestrével.

„Tapasztalatlan voltam és hibáztam. A nyomás miatt elfeledkeztem Van Aertról. Amikor Yates támadott, nagyon aggódtam, de mivel előnyöm volt vele szemben, inkább Carapazra koncentráltam. Három hét versenyzés után már sejted, mikor trükköznek az emberek pszichológiai játékokkal, ezért úgy döntöttem, hogy intelligensen válaszolok. De kiderült, hogy nemcsak Simon volt előttem, hanem Van Aert is. Ez igazi sokként ért. Amikor a rádióban azt mondták, hogy ők ketten előttem tekernek, Simon már 55 másodperces előnnyel vezetett. Ez megdöbbentett. Bárki aláírná a második helyet, de én inkább szenvedve vesztettem volna el a rózsaszín trikót. Sajnos nem így történt, és ez még mindig fáj” – emlékezett vissza hónapokkal később arra az ominózus napra.

Októberben a rangos Giro dell’Emilián lehengerlő teljesítménnyel diadalmaskodott

„Csodálatos idény után ideje pihenni”

„Ez a Giro úgy marad meg bennem, mint bizonyíték arra, hogy ha elég kitartóan dolgozom, nagy tettekre vagyok képes. Természetesen minden nap nehezebb lesz, de megpróbálom élvezni is. Továbbra is keményen melózom, amennyire csak tudok” – fogalmazott Del Toro az Olasz körversenyt követően. És az alázatos munka nem maradt el.

Júliusban az Osztrák körversenyen egymás után három szakaszt és az összetettet is megnyerte. Spanyolországban két egynapos mellett a Burgos tartományi körön is az élen végzett. Az ősz elején Olaszország felé vette az irányt, szeptember 7. és 14. között négy viadalt nyert meg, és a ruandai világbajnokságon is jól ment. Időfutamban ötödik, mezőnyversenyben hetedik lett az embert próbáló pályán. Az október ismét az olaszországi sikerek jegyében telt, a rangos Giro dell’Emilián lehengerlő teljesítménnyel tekert a meredek San Luca emelkedőjén, többek között Tom Pidcockot, Lenny Martinezt, Egan Bernalt és Primoz Roglicot is maga mögé utasítva végzett az élen.

Tadej Pogacar sikerei mellett Del Toro is tevékenyen hozzájárult a 18 első helyével ahhoz, hogy az UAE csapata új rekorddal, 97 győzelemmel zárja a 2025-ös évet. A Kisbika a sikeres olasz napokat követően október végén hazájában, Mexikóban is felért a csúcsra, az időfutamot és a mezőnyversenyt is megnyerte az országos bajnokságon, így jövőre bajnoki trikóban láthatjuk tekerni. Már amíg az élre nem áll összetettben valamelyik többnaposon.

„Nagyon jó érzés volt megosztani az örömöt szülővárosom lakóival. Azt hiszem, a nézők kilencvennyolc százalékát ismertem, és ez fantasztikus érzés. Remélem, Mexikóban tovább fejlődik a kerékpározás, abban bízom, hogy ehhez én is hozzájárulok. Csodálatos idényem volt, most itt az ideje, hogy kicsit pihenjek, de alig várom, hogy 2026-ban magamra húzhassam a mexikói bajnoki trikót” – értékelt az utolsó versenyét követően a Kisbika, aki hamarosan naggyá válhat.

Mexikóban az időfutamot és a mezőnyversenyt is megnyerte

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. november 8-i lapszámában jelent meg.)