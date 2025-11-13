Világbajnok és Európa-bajnok magyar kézilabdázókat köszöntöttek

Minden idők legjobb magyar olimpiai, világbajnoki és Európa-bajnoki eredményének a letéteményesei közül szerencsére jó néhányan el tudtak jönni a Városliget Caféban a tiszteletükre rendezett fogadásra. A 60 évvel ezelőtt, Dortmundban világbajnok csapatból Takácsné Giba Márta, Ignácz Ilona és Ritter Dezsőné Lengyel Erzsébet csillogó szemekkel figyelték az 1965-ös fantasztikus sikerük felvételeiről levetített videót.

Sajnos világbajnokaink közül sokan már nincsenek közöttünk, ugyanez igaz Kulcsár Anitára, aki a 2000-ben Európa-bajnok és olimpiai ezüstérmes generációnak volt az oszlopos tagja. A többiek a köszöntő előtt egyperces néma csenddel emlékeztek rájuk, majd közösen nosztalgiáztak a csodálatos eredményekről, amiket egymás oldalán elértek.

Az ezredfordulón Mocsai Lajos volt a szövetségi kapitány, akinek a szavaiból kiderült, hogy nagy elődjére, Török Bódogra is felnézett. Elmondta, hogy az 1965-ös vb-győztes szakember kitűnő pedagógiai érzékének is köszönhetően vezette fel a lányokat a világ tetejére. „Úgy készültünk az olimpiára, hogy az lesz a mi versenyünk” – ezt már Sydney-ben ezüstéremmel záruló ötkarikás tornáról mondta, amit néhány hónappal később Európa-bajnoki cím követett. „A kézilabda változik, de senki ne gondolja, hogy óriási munka nélkül bármilyen sikert el lehet érni!” – emelte ki.

„A legtöbbször azt a kérdést kapjuk meg, hogyan sikerült hatgólos előnyből kikapni a döntőben. Ezt mindannyian másképp dolgoztuk fel és éltük meg, mi, akik tudtuk, hogy nem szerepelünk már több olimpián, lelki válságba kerültünk. Én is csak az Eb-re tértem magamhoz. Több fiatal is csatlakozott hozzánk, életem egyik legemlékezetesebb pillanatát jelentve Bukarestben a fináléban kétszer játszották le nekünk a Himnuszt” – emlékezett vissza Kökény Beatrix, a 2000-es sikerek egyik fő letéteményese.

Az eseményen bemutatták a magyar válogatott új mezét, amit a 60 évvel ezelőtti szenzáció ihletett. Megtalálhatjuk rajta a piros-fehér-zöld sávot és a vb-címet szimbolizáló csillagot is.

AZ 1965-BEN VILÁGBAJNOK MAGYAR VÁLOGATOTT TAGJAI

Babos Ágnes, Balogh Márta, Csenki Györgyné (Varga Zsuzsa), Giba Márta, Gurics Györgyné (Pásztor Erzsébet), Hajek Károlyné, Hanus Ágnes, Ignácz Ilona, Jánya Józsefné, Jóna Magda, Lengyel Erzsébet, Romhányi Józsefné, Rothermel Anna, Schmidt Jenőné. Szövetségi kapitány: Török Bódog

A 2000-BEN EURÓPA-BAJNOK MAGYAR VÁLOGATOTT TAGJAI

Brigovácz Nikolett, Farkas Ágnes, Kántor Anikó, Kindl Gabriella, Kirsner Erika, Kökény Beatrix, Kulcsár Anita, Nagy Krisztina, Pádár Ildikó, Pálinger Katalin, Pálffy Zsuzsanna, Pigniczki Krisztina, Siti Beáta, Siti Eszter, Sugár Tímea, Zsembery Tamásné. Szövetségi kapitány: Mocsai Lajos