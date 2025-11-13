Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtező: Örményország–Magyarország

Vágólapra másolva!
2025.11.13. 17:30
null
Marco Rossi 81. meccse az örmények elleni a magyar válogatott kispadján (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
vb 2026 foci vb extra vb-selejtező világbajnoki selejtező örmény válogatott élő közvetítés magyar válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatának 5. fordulójában Örményország vendégeként lép pályára – ha a mieink nyernek, az írek pedig később kikapnak a portugáloktól, akkor nemzeti csapatunk készülhet a pótselejtezőre. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

EURÓPAI VILÁGBAJNOK SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 5. FORDULÓ
ÖRMÉNYORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–0 – ÉLŐ
Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion, 18 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: José María Sánchez (Raúl Cabanero, Inigo Prieto) – spanyolok
ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – Pilojan, Sz. Muradjan, Mkrtcsjan, Tiknizjan – Hovhanniszjan, K. Muradjan, Szpercjan – Szevikjan, Ranos, Sagojan. Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan
A kispadon: Csancsarevics, Beglarjan (kapusok), Agaszarjan, Bandikjan, Elojan, E. Grigorjan, N. Grigorjan, G. Harutjunjan, Manveljan, Nalbandjan, Szerobjan, Tarahcsjan
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Szoboszlai, Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
A kispadon: Demjén, Szappanos (kapusok), Balogh B., Csongvai, Dárdai M., Gruber, Lukács D., Nagy Zs., Osváth, Rezdic, Tóth A., Vitális

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A csoport másik mérkőzésén
20.45: Írország–Portugália (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

 

vb 2026 foci vb extra vb-selejtező világbajnoki selejtező örmény válogatott élő közvetítés magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Feröer elleni győzelemmel hangolt az Eb-selejtezőre az U21-es válogatott

Magyar válogatott
1 órája

Szoboszlai a legfiatalabb 60-szoros válogatottunk – Albertet és Kocsist is megelőzve

Magyar válogatott
1 órája

Bolla és Styles is pályán az örmények ellen – kezdőcsapatok

Magyar válogatott
1 órája

Olvasóink megint kihagyták Bollát – így küldenék pályára a mieinket Jerevánban

Magyar válogatott
3 órája

Tiszta fehérben játszik Örményországban a magyar válogatott

Magyar válogatott
4 órája

Szijjártó Péter: Öt konzul segíti a magyar szurkolókat Örményországban

Magyar válogatott
6 órája

Vb-selejtező: Mocsi, Ötvös és Bárány nem játszik az örmények ellen

Magyar válogatott
7 órája

Schäfer és Szoboszlai újabb mérföldkőhöz érkezik; a magyar válogatott 28 év után juthat el újra a vb-pótselejtezőig

Magyar válogatott
7 órája
Ezek is érdekelhetik