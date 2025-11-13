Vb-selejtező: Örményország–Magyarország

EURÓPAI VILÁGBAJNOK SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 5. FORDULÓ

ÖRMÉNYORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–0 – ÉLŐ

Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion, 18 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: José María Sánchez (Raúl Cabanero, Inigo Prieto) – spanyolok

ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – Pilojan, Sz. Muradjan, Mkrtcsjan, Tiknizjan – Hovhanniszjan, K. Muradjan, Szpercjan – Szevikjan, Ranos, Sagojan. Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan

A kispadon: Csancsarevics, Beglarjan (kapusok), Agaszarjan, Bandikjan, Elojan, E. Grigorjan, N. Grigorjan, G. Harutjunjan, Manveljan, Nalbandjan, Szerobjan, Tarahcsjan

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Szoboszlai, Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A kispadon: Demjén, Szappanos (kapusok), Balogh B., Csongvai, Dárdai M., Gruber, Lukács D., Nagy Zs., Osváth, Rezdic, Tóth A., Vitális

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A csoport másik mérkőzésén

20.45: Írország–Portugália (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!