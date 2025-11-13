Nemzeti Sportrádió

Bolla és Styles is pályán az örmények ellen – kezdőcsapatok

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.13. 16:40
null
Fotó: Kovács Péter
Címkék
vb 2026 Örményország Jegise Melikjan Marco Rossi magyar válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott este, 18 órától játszik világbajnoki selejtezőt Jerevánban Örményország ellen. A két szakvezető kihirdette a kezdőcsapatokat.

 

EURÓPAI VILÁGBAJNOK SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 5. FORDULÓ
ÖRMÉNYORSZÁG–MAGYARORSZÁG
Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion, 18 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: José María Sánchez (Raúl Cabanero, Inigo Prieto) – spanyolok
ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – Pilojan, Sz. Muradjan, Mkrtcsjan, Tiknizjan – Hovhanniszjan, K. Muradjan, Szpercjan – Szevikjan, Ranos, Sagojan. Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan
A kispad: Csancsarevics, Beglarjan (kapusok), Arutjunjan, Nalbandjan, Szerobjan, N. Grigorjan, Manveljan, Elojan, Aghaszarjan, E. Grigorjan, Tarakcsjan, Bandikjan
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Bolla, Schäfer, Styles – Szoboszlai, Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
A kispad: Demjén, Szappanos (kapusok), Osváth, Balogh B., Csongvai, Vitális, Gruber, Dárdai M., Lukács, Nagy Zs., Tóth A., Redzic

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália
6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország

     
AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

 

 

 

 

 

1. Portugália

4

3

1

11–4

+7

10

2. MAGYARORSZÁG

4

1

2

1

8–7

+1

5

3. Írország

4

1

1

2

4–5

–1

4

4. Örményország

4

1

3

2–9

–7

3

 

 

