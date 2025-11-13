Bolla és Styles is pályán az örmények ellen – kezdőcsapatok
EURÓPAI VILÁGBAJNOK SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 5. FORDULÓ
ÖRMÉNYORSZÁG–MAGYARORSZÁG
Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion, 18 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: José María Sánchez (Raúl Cabanero, Inigo Prieto) – spanyolok
ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – Pilojan, Sz. Muradjan, Mkrtcsjan, Tiknizjan – Hovhanniszjan, K. Muradjan, Szpercjan – Szevikjan, Ranos, Sagojan. Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan
A kispad: Csancsarevics, Beglarjan (kapusok), Arutjunjan, Nalbandjan, Szerobjan, N. Grigorjan, Manveljan, Elojan, Aghaszarjan, E. Grigorjan, Tarakcsjan, Bandikjan
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Bolla, Schäfer, Styles – Szoboszlai, Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
A kispad: Demjén, Szappanos (kapusok), Osváth, Balogh B., Csongvai, Vitális, Gruber, Dárdai M., Lukács, Nagy Zs., Tóth A., Redzic
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália
6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Portugália
4
3
1
–
11–4
+7
10
|2. MAGYARORSZÁG
4
1
2
1
8–7
+1
5
|3. Írország
4
1
1
2
4–5
–1
4
|4. Örményország
4
1
–
3
2–9
–7
3