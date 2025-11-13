Bolla és Styles is pályán az örmények ellen – kezdőcsapatok

EURÓPAI VILÁGBAJNOK SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 5. FORDULÓ

ÖRMÉNYORSZÁG–MAGYARORSZÁG

Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion, 18 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: José María Sánchez (Raúl Cabanero, Inigo Prieto) – spanyolok

ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – Pilojan, Sz. Muradjan, Mkrtcsjan, Tiknizjan – Hovhanniszjan, K. Muradjan, Szpercjan – Szevikjan, Ranos, Sagojan. Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan

A kispad: Csancsarevics, Beglarjan (kapusok), Arutjunjan, Nalbandjan, Szerobjan, N. Grigorjan, Manveljan, Elojan, Aghaszarjan, E. Grigorjan, Tarakcsjan, Bandikjan

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Bolla, Schäfer, Styles – Szoboszlai, Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A kispad: Demjén, Szappanos (kapusok), Osváth, Balogh B., Csongvai, Vitális, Gruber, Dárdai M., Lukács, Nagy Zs., Tóth A., Redzic

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország