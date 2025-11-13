„Bennünk élő történelem” – bemutatták a női kézilabda-válogatott új mezét

A napra pontosan 60 évvel ezelőtt világbajnokságot nyert magyar női kézilabda-válogatott 1965-ben viselt szerelése inspirálta a jelenlegi csapat új mezét, amit az akkori vb-győztesek és a 2000-ben Európa-bajnok, illetve olimpiai ezüstérmes együttes tagjai mutattak be. A mieink az év végi világbajnokságon ebben a szerelésben lépnek pályára.

A világbajnoki mezt az 1965-ben használt világos felszerelés ihlette, amin a piros-fehér-zöld zászló jelenik meg, már a világbajnoki győzelmet jelölő arany csillaggal és megújult hímzett címerrel és MKSZ-logóval – jegyezte meg a szövetség közleménye.