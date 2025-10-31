Zverev lesz Sinner ellenfele a párizsi tenisztorna elődöntőjében

Előzetesen is minden jel arra utalt, hogy az utolsó negyeddöntő tartogatja majd a legtöbb izgalmat a párizsi teniszornán. A két mostanság hullámzó formát mutató játékos, Alexander Zverev és Danyiil Medvegyev korábban már 21-szer találkozott egymással, és a meccs előtt az orosz versenyző állt jobban, 14–7-re vezetett az örökmérleget tekintve.

Most az első játszmában Medvegyev kezdett sokkal jobban, kétszer is brékelte a bizonytalanul kezdő Zverevet, és ezzel simán, 6:2-vel megnyerte a szettet.

A második szett is Medvegyev-brékkel indult, ám ezután felébredt Zverev, aki azonnal visszavette az elveszített adogatását, majd Medvegyev utolsó szervagéménél újra brékelni tudott, ami azt jelentette, hogy 6:3-mal kiegyenlített.

A mindent eldöntő játszmában előbb Zverev brékelt, majd Medvegyev következett – így jöhetett a rövidítés, amely hatalmas izgalmakat hozott: Zverev két labdamenetet is megnyert Medvegyev szervájánál, miközben az orosz csak egyet hozott a német adogatásánál, így a meccs egy óra 15 percnyi játék után Zverev győzelmével ért véget.

A harmadik helyen kiemelt német játékos az elődöntőben a világelsőségért hajtó olasz Jannik Sinnerrel találkozik. Ez lesz kettőjük kilencedik egymás elleni összecsapása, az örökmérleg eddig 4–4.

ATP 1000-ES TORNA, PÁRIZS (6 128 940 euró, kemény pálya)

NEGYEDDÖNTŐ

A. Zverev (német, 3.)–Medvegyev (orosz, 11.) 2:6, 6:3, 7:6 (7–5)

KORÁBBAN

Sinner (olasz, 2.)–Shelton (amerikai, 5.) 6:3, 6:3

Bublik (kazah, 13.)–De Minaur (ausztrál, 6.) 6:7, 6:4, 7:5

Auger-Aliassime (kanadai, 9.)–Vacherot (monacói) 6:2, 6:2