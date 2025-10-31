Sinner magabiztos tenisszel jutott be az elődöntőbe Párizsban

A második helyen kiemelt Jannik Sinnernek minden esélye megvolt arra, hogy könnyedén masírozzon be az elődöntőbe, a negyeddöntős ellenfelét, az amerikai Ben Sheltont ugyanis korábban már hatszor is legyőzte, és csupán egyszer szenvedett tőle vereséget.

Shelton nem is tudott különösebb ellenállást kifejteni, rögtön az első szettben kétszer is elveszítette adogatását, és ezzel együtt a játszmát is bukta 6:3-mal.

A második szettben Shelton annyival közelebb került Sinnerhez, hogy egyszer el tudta venni a szerváját, de igazán szorossá így sem tudta tenni a játszmát, tekintve, hogy mellette kétszer elbukta a saját adogatását – a játszma ismét 6:3-mal lett az olaszé.

Sinner két szettben megnyerte a meccset, és emellett annak külön is örülhet, hogy viszonylag gyorsan letudta a negyeddöntőjét: a meccs csupán egy óra kilenc percig tartott. Sinner ellenfele az elődöntőben a Danyiil Medvegyev–Alexander Zverev mérkőzés győztese lesz.

A kora esti program másik mérkőzése sokkal több izgalmat hozott: az előzetesen esélytelenebbnek vélt kazah Alekszandr Bublik szetthátrányból fordítva, három játszmában legyőzte az ausztrál Alex De Minaurt, így bejutott a legjobb négy közé a francia fővárosban, ahol a kanadai Felix Auger-Aliassime lesz az ellenfele.

ATP 1000-ES TORNA, PÁRIZS (6 128 940 euró, kemény pálya)

NEGYEDDÖNTŐ

Sinner (olasz, 2.)–Shelton (amerikai, 5.) 6:3, 6:3

Bublik (kazah, 13.)–De Minaur (ausztrál, 6.) 6:7, 6:4, 7:5

Auger-Aliassime (kanadai, 9.)–Vacherot (monacói) 6:2, 6:2