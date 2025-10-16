Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Bondár Anna elődöntős a csinani challengertornán

2025.10.16. 12:22
Bondár Anna (Fotó: Getty Images)
Csak az első szett volt szoros Bondár Anna és a kínai Ma Je-hszin összecsapásán a csinani WTA 125-ös tenisztornán. A másodikként kiemelt magyar teniszezőnő 7:6, 6:2-re nyerte meg a majd’ kétórás csatát, azaz továbbra sem veszített játszmát a versenyen.

Egy-egy megnyert adogatás után nagy brékcsata alakult ki a 2. kiemelt Bondár Anna és a kínai Ma Je-hszin mérkőzésén a csinani challengertorna negyeddöntőjében: 1:1 után négy gémen keresztül egyik versenyző sem tudta hozni a saját adogatójátékát. Ezt követően viszont mindkét fél elkezdett hatékonyan szerválni, s bár 6:5-nél félő volt, hogy az ázsiai játékos elnyeri Bondár szervagémjét, a magyar teniszezőnő egy maratoni hosszúságú játékban kivívta a rövidítés lehetőségét. A tie-break aztán egyáltalán nem volt rövid, ám számunkra annál kellemesebben végződött, a magyar játékos ugyanis 12–10-re nyert.

A második felvonásban Bondár egyből elbukta a szervagémjét, ám azonnal vissza is vágott a kínainak, majd 2:1-es vezetésénél ő került brékelőnybe, 5:2-nél pedig már a mérkőzésért fogadta Ma Je-hszin adogatását, és harmadik meccslabdáját kihasználva 7:6, 6:2-re megnyerte az 1 óra 53 percig tartó összecsapást, így továbbra is szettveszteség nélkül menetel a tornán. A döntőbe jutásért a magyar teniszezőnő ellenfele az indonéz Priska Madelyn Nugroho lesz.

WTA 125-ÖS TORNA, CSINAN
EGYES
NEGYEDDÖNTŐ
Bondár Anna (magyar, 2.)–Ma Je-hszin (kínai) 7:6 (12–10), 6:2

 

