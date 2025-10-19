Babos Tímeáék szettelőnyről elbukták a ningpói döntőt

Nemzeti Sportrádió

2025.10.19.
Nem lett meg a tornagyőzelem... (Fotó: Getty Images)
Kikapott a ningpói tenisztorna döntőjében Babos Tímea és Luisa Stefani párosa, amelyet orosz, amerikai duó állított meg magyar idő szerint vasárnap délelőtt.

Babos Tímea és Luisa Stefani ellenfele Ljudmila Szamszonova (orosz) és Nicole Melichar-Martinez (amerikai) volt Ningpóban. Az már a döntőbe jutással biztossá vált, hogy a magyar játékos párosban ott lehet a világbajnokságon.

A magyar, brazil kettős a szoros első játszmát behúzta, a másodikban viszont elvesztette egy adogatását, ami nem fért bele.

A győztesről nem döntő szett, hanem tíz pontig tartó rövidítés döntött, amelyben Szamszonova és Melichar-Martinez párosa magabiztosabban teljesített.

A 32 éves Babosnak 28 trófeája mellett ez volt a 14. elveszített fináléja párosban. A négyszeres Grand Slam-tornagyőztes magyar játékos párosban háromszoros világbajnoknak mondhatja magát, mivel 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is diadalmaskodott – kétszer Szingapúrban, illetve legutóbb Sencsenben. Az első siker alkalmával a cseh Andrea Hlavácková, a másik kettőnél a francia Kristina Mladenovic volt a partnere. A WTA-vb november 1. és 8. között lesz a szaúdi fővárosban.

WTA 500-AS TORNA, NINGPO
Páros, döntő
Ljudmila Szamszonova, Nicole Melichar-Martinez (orosz, amerikai)–Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.) 5:7, 6:4, 10–8

 

