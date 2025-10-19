Babos Tímeáék szettelőnyről elbukták a ningpói döntőt

Babos Tímea és Luisa Stefani ellenfele Ljudmila Szamszonova (orosz) és Nicole Melichar-Martinez (amerikai) volt Ningpóban. Az már a döntőbe jutással biztossá vált, hogy a magyar játékos párosban ott lehet a világbajnokságon.

A magyar, brazil kettős a szoros első játszmát behúzta, a másodikban viszont elvesztette egy adogatását, ami nem fért bele.

A győztesről nem döntő szett, hanem tíz pontig tartó rövidítés döntött, amelyben Szamszonova és Melichar-Martinez párosa magabiztosabban teljesített.

A 32 éves Babosnak 28 trófeája mellett ez volt a 14. elveszített fináléja párosban. A négyszeres Grand Slam-tornagyőztes magyar játékos párosban háromszoros világbajnoknak mondhatja magát, mivel 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is diadalmaskodott – kétszer Szingapúrban, illetve legutóbb Sencsenben. Az első siker alkalmával a cseh Andrea Hlavácková, a másik kettőnél a francia Kristina Mladenovic volt a partnere. A WTA-vb november 1. és 8. között lesz a szaúdi fővárosban.

WTA 500-AS TORNA, NINGPO

Páros, döntő

Ljudmila Szamszonova, Nicole Melichar-Martinez (orosz, amerikai)–Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.) 5:7, 6:4, 10–8