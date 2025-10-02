Marozsán Fábián: Jó érzés, hogy legyőztem egy legendát

Marozsán Fábián két éve negyeddöntőig jutott a kínai tornán, tavaly azonban kihagyta Sanghajt.

„Nagyon jó emlékeim vannak Sanghajból, viszont most nem volt sok időm, hogy szokjam a körülményeket. A Sinner elleni meccs másnapján, Pekingből a kora délutáni órákban értünk ide. Nagyon párás, fülledt volt az időjárás, és esőben kellett egy kicsit edzenem. Ez a szerdai, Wawrinka elleni meccs napjára sem változott sokat: az esti órákra ugyan lehűlt a levegő, de ennek ellenére sikerült magas színvonalon kezdenem a mérkőzést. Wawrinka második szervái mögött remekül, hosszan fogadtam, agresszív voltam és az adogatással sem volt problémám” – olvasható a magyar teniszező menedzsmentjének sajtóközleményében.

Marozsán számára kicsit fájó volt, hogy nem tudta két szettben lezárni a meccset.

„Tudtam, hogy az első játszmában mutatott teniszemet nehéz lesz a végéig fenntartani, és jött is egy kisebb hullámvölgy. Wawrinka elhúzott 4:1-re, de sikerült gyorsan átesnem a holtponton, visszaküzdöttem magam a szettbe. Így persze fájó volt, hogy nem tudtam kettőben lezárni, de mindvégig arra gondoltam, hogy a végén én fogom jobban bírni. Ugyanakkor láttam Wawrinkán, hogy egyfolytában figyel engem, nagyon rutinos játékos, ezért utólag visszagondolva nagyon jó érzés, hogy a végén én voltam az erősebb, és legyőztem egy legendát.”

Marozsán szerint a kulcspillanat az volt, hogy az elbukott második szett után, amikor Wawrinkánál volt a momentum, erős és koncentrált maradt, majd 1:1-nél hátrányból jött vissza és fordította meg a svájci szervagémjét.

„Egy korai brék mindig veszélyes, nehéz végigvinni az egész szetten, nekem ez most sikerült, és boldog vagyok, hogy győzelemmel tértem vissza Sanghajba. Persze az sem volt könnyű, hogy gyakorlatilag az egész centerpálya – a csapatomon és néhány emberen kívül – abszolút ellenem drukkolt. Imádják itt Wawrinkát, de voltam már ilyen helyzetben néhányszor. Értékes ez a győzelem, és szeretném egy kicsit élvezni, mielőtt a következő meccsre gondolok.”

Marozsán a következő fordulóban Taylor Fritzcel találkozik, vélhetően szombaton.