Jannik Sinnert támadások érik Olaszországban, amiért lemondta a szereplést a Davis-kupában

2025.10.21. 19:06
Jannik Sinner magyarázata nem mindenkit nyugtatott meg (Fotó: Getty Images, archív)
Jannik Sinner nem lép pályára a tenisz Davis-kupa nyolcas döntőjében, és hiába adott magyarázatot döntésére, többen is kritizálják hazájában, amiért nem áll az olasz válogatott rendelkezésére.

Mint beszámoltunk róla, Filippo Volandri, a címvédő olaszok szövetségi kapitánya hétfőn nyilvánosságra hozta a nevezett játékosok listáját, amelyen nem szerepel a korábbi világelső neve. Jannik Sinner a következő napokban Ausztriában szerepel, szerdán a német Daniel Altmaier ellen kezdi meg szereplését a bécsi ATP 500-as tornán, s a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a Davis-kupa is szóba került.

„Kétszer megnyertem már a Davis-kupát, ezért sem volt könnyű így határozni – idézi a spanyol Mundo Deportivo a négyszeres Grand Slam-győztes játékos szavait, aki rátért a távolmaradása okára is. – A csapatommal azért hoztuk meg ezt a nehéz döntést, mert nagyon hosszú a szezon, és szükségem van plusz egy hét pihenésre az év végén, hogy utána megfelelő állapotban kezdhessem meg a felkészülést az Australian Openre. Az elmúlt két évben nem a legjobb állapotban érkeztem meg Melbourne-be, mert keveset tudtam előtte pihenni.”

Ennek ellenére a 24 éves teniszező az előző két GS-t megnyerte Ausztráliában, talán éppen ezért sem érti döntésének hátterét Nicola Pietrangeli, az egyesben kétszeres Roland Garros-bajnok egykori teniszező, aki szövetségi kapitányként 1976-ban győzelemre vezette az olasz válogatottat a Davis-kupában.

„Ez hatalmas arculcsapás az olasz sportvilágnak – olvasható az olasz Tuttosport hasábjain a 92 éves legenda nyilatkozata. – Nem értem, miről beszél, amikor nehéz döntést emleget, teniszeznie kell, nem háborúba indulnia. Én alig vártam, hogy magamra húzzam a kék mezt a Davis-kupában, de úgy látszik, már más időket élünk. Remélem, nem fog a Dk alatt máshol játszani... Ma már minden a pénzről szól, a sportolók nem a szívükre hallgatnak.”

A Roland Garrost és a Davis-kupát 1976-ban megnyerő Adriano Panatta szintén nem ért egyet Sinner döntésével: „Sohasem mondtam volna le a szereplést a Davis-kupában. Ha bárki megtette volna a válogatottból, a csapattársak és a szövetségi kapitány nagyon keményen magyarázatot követeltek volna az illetőtől, de ilyesmire nem is volt szükség. Mindenkinek a Dk volt a legfontosabb, azonban ma már ez nincs így.”

Az Olasz Teniszszövetség (FITP) elnöke, Angelo Binaghi viszont védelmébe vette Sinnert: „Megértjük és tiszteletben tartjuk Jannik döntését, amely ennek ellenére nagyon fájdalmas számunkra. Hosszú és intenzív szezon végén jár, mely során ismét bizonyította, hogy rendkívüli alakja az olasz tenisznek. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan újra ugyanazzal a szenvedéllyel és elszántsággal fogja képviselni az olasz színeket, mint korábban.”

A Davis-kupa nyolcas döntője november 18. és 23. között lesz Bolognában, a negyeddöntőben olasz–osztrák, francia–belga, spanyol–cseh és argentin–német párharcot rendeznek.

