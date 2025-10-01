Gálfi nem bírt az ötödik kiemelttel Szucsouban

Gálfi Dalma az első fordulóban az ukrán Julija Sztarodubcevát verte meg, a másodikban az ötödik kiemelt Julija Putyinceva várt rá.

A két teniszező eddigi egyetlen mérkőzését 2021 júliusában a kazah teniszező nyerte Budapesten. Szucsouban viszont Gálfi kezdett jobban, kihasználta a szett egyetlen bréklabdáját és játszmaelőnybe került.

A másodikban hiába brékelt vissza 2:4 után, a következő adogatását ismét elbukta, így jöhetett a harmadik szett. Abben Putyinceva kétszer is fogadóként nyert játékot, de 5:2-nél még nem tudta kiszerválni a mérkőzést. Gálfi a kettős brékhátrányából egyet eltüntetett, majd hozta a saját adogatását is. 5:4-nél Gálfi hatalmasat küzdött, négy meccslabdát is hárított, és másodszor is visszabrékelt. A magyar teniszező azonban ezután elbukta a szerváját, Putyinceva pedig 6:5 után újabb meccslabdákhoz jutott, és a hetediket értékesítette. A világranglista 63. helyezettje készülhet a negyeddöntőre, amelyben a német Tatjana Mariával találkozik.

TENISZ, WTA-TORNA, SZUCSOU

Egyes, 2. forduló

Putyinceva (kazah, 5.)–Gálfi (magyar) 3:6, 6:3, 7:5