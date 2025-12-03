Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda: megvan a magyar válogatott kísérleti kerete a decemberi összetartásra

2025.12.03. 08:58
Chema Rodríguez (Fotó: Szabó Miklós)
férfi kézilabda magyar férfi kézilabda-válogatott MKSZ Chema Rodriguez
Chema Rodríguez szövetségi kapitány 20 fős keretet hívott össze a férfi kézilabda-válogatott december 12-17. közötti felcsúti összetartására.

A szövetség szerdai tájékoztatása szerint a névsorban olyan fiatal játékosok kaptak helyet, akik a következő években pályázhatnak a válogatottbeli tagságra.

A válogatott közvetlen Európa-bajnoki felkészülése újévkor kezdődik, a külföldön szereplő kézilabdázók klubkötelezettségeit követően.

A magyar férfiválogatott kerete
Kapusok: GYŐRI Kristóf (FTC-Green Collect), BORSOS Máté (PLER-Budapest), RADVÁNSZKI Attila (OTP Bank-Pick Szeged)
Jobbszélsők: SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), SZŰCS Balázs (LIQUI MOLY-NEKA)
Jobbátlövők: TÓTH Péter (FTC-Green Collect), DELY Márton (ETO University HT), VÁRI Márk Attila (LIQUI-MOLY-NEKA)
Irányítók: TÓTH Levente (LIQUI MOLY-NEKA), EKLEMOVIC Márkó (ETO University HT), KISS Bence (Csurgói KK)
Beállók: KARAI Miklós (FTC-Green Collect), MÉSZÁROS Máté (LIQUI MOLY-NEKA), SZRNKA Levente (ETO University HT)
Balátlövők: FAZEKAS Máté (OTP Bank-Pick Szeged), GAZSÓ Péter (LIQUI MOLY-NEKA), BALOGH Dániel (LIQUI MOLY-NEKA), LENDVAI Szabolcs (Cegléd)
Balszélsők: HÁRI Levente (ETO University HT), GÁNCS-PETŐ Máté (One Veszprém HC)
Szövetségi kapitány: Chema RODRÍGUEZ

 

