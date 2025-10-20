NB II: Békéscsaba 1912 Előre–Kecskeméti TE
A labdarúgó NB II 10. fordulójának záró mérkőzésén a jelenleg 14. helyezett Békéscsaba a hatodik Kecskemétet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–KECSKEMÉTI TE 1–0
Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 830 néző. Vezeti: Iványi Gábor (Vígh-Tarsonyi Gergő, Rózsa Dávid)
BÉKÉSCSABA: Takács J. – Hodonicki, Viczián, Kuzma, Kotula – Balla, Szabó B., Zsolnai, Nagy G. – Borsos, Kóródi Vezetőedző: Csató Sándor
KECSKEMÉT: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. – Győrfi, Derekas, Bocskay, Bolgár – Beke, Banó-Szabó – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Viczián (10.)
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a három bajnoki óta nyeretlen Békéscsaba a négy meccse veretlen Kecskemét ellen.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA A MECCS ELŐTT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Vasas FC
|10
|7
|1
|2
|19–12
|+7
|22
|2. Mezőkövesd
|10
|6
|2
|2
|17–10
|+7
|20
|3. Budapest Honvéd
|10
|6
|1
|3
|20–10
|+10
|19
|4. Szeged-Csanád GA
|10
|5
|3
|2
|13–9
|+4
|18
|5. Karcagi SC
|10
|5
|3
|2
|12–12
|0
|18
|6. Kecskeméti TE
|9
|5
|1
|3
|15–12
|+3
|16
|7. Csákvár
|10
|4
|4
|2
|13–8
|+5
|16
|8. Soroksár SC
|10
|3
|3
|4
|16–18
|–2
|12
|9. Tiszakécske
|10
|3
|3
|4
|11–17
|–6
|12
|10. FC Ajka
|10
|3
|1
|6
|7–13
|–6
|10
|11. Videoton FC Fehérvár
|10
|2
|4
|4
|12–13
|–1
|10
|12. Kozármisleny
|10
|2
|4
|4
|8–15
|–7
|10
|13. Szentlőrinc
|10
|2
|3
|5
|11–13
|–2
|9
|14. Békéscsaba
|9
|2
|3
|4
|11–14
|–3
|9
|15. Budafoki MTE
|10
|2
|3
|5
|7–13
|–6
|9
|16. BVSC-Zugló
|10
|2
|1
|7
|9–12
|–3
|7
