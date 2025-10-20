NB II: Békéscsaba 1912 Előre–Kecskeméti TE

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–KECSKEMÉTI TE 1–0

Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 830 néző. Vezeti: Iványi Gábor (Vígh-Tarsonyi Gergő, Rózsa Dávid)

BÉKÉSCSABA: Takács J. – Hodonicki, Viczián, Kuzma, Kotula – Balla, Szabó B., Zsolnai, Nagy G. – Borsos, Kóródi Vezetőedző: Csató Sándor

KECSKEMÉT: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. – Győrfi, Derekas, Bocskay, Bolgár – Beke, Banó-Szabó – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Viczián (10.)

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a három bajnoki óta nyeretlen Békéscsaba a négy meccse veretlen Kecskemét ellen.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA A MECCS ELŐTT M Gy D V L–K Gk P 1. Vasas FC 10 7 1 2 19–12 +7 22 2. Mezőkövesd 10 6 2 2 17–10 +7 20 3. Budapest Honvéd 10 6 1 3 20–10 +10 19 4. Szeged-Csanád GA 10 5 3 2 13–9 +4 18 5. Karcagi SC 10 5 3 2 12–12 0 18 6. Kecskeméti TE 9 5 1 3 15–12 +3 16 7. Csákvár 10 4 4 2 13–8 +5 16 8. Soroksár SC 10 3 3 4 16–18 –2 12 9. Tiszakécske 10 3 3 4 11–17 –6 12 10. FC Ajka 10 3 1 6 7–13 –6 10 11. Videoton FC Fehérvár 10 2 4 4 12–13 –1 10 12. Kozármisleny 10 2 4 4 8–15 –7 10 13. Szentlőrinc 10 2 3 5 11–13 –2 9 14. Békéscsaba 9 2 3 4 11–14 –3 9 15. Budafoki MTE 10 2 3 5 7–13 –6 9 16. BVSC-Zugló 10 2 1 7 9–12 –3 7



