NB II: Békéscsaba 1912 Előre–Kecskeméti TE

2025.10.20. 19:49
Haris Attiláék (lilában) ma este Békéscsabán bizonyíthatnak (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
A labdarúgó NB II 10. fordulójának záró mérkőzésén a jelenleg 14. helyezett Békéscsaba a hatodik Kecskemétet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–KECSKEMÉTI TE 1–0
Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 830 néző. Vezeti: Iványi Gábor (Vígh-Tarsonyi Gergő, Rózsa Dávid)
BÉKÉSCSABA: Takács J. – Hodonicki, Viczián, Kuzma, Kotula – Balla, Szabó B., Zsolnai, Nagy G. – Borsos, Kóródi Vezetőedző: Csató Sándor
KECSKEMÉT: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. – Győrfi, Derekas, Bocskay, Bolgár – Beke, Banó-Szabó – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián 

Gólszerző: Viczián (10.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE 


 

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a három bajnoki óta nyeretlen Békéscsaba a négy meccse veretlen Kecskemét ellen. 

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA A MECCS ELŐTT MGyDVL–KGkP
  1. Vasas FC1071219–12+722
  2. Mezőkövesd1062217–10+720
  3. Budapest Honvéd1061320–10+1019
  4. Szeged-Csanád GA1053213–9+418
  5. Karcagi SC1053212–12018
  6. Kecskeméti TE951315–12+316
  7. Csákvár1044213–8+516
  8. Soroksár SC1033416–18–212
  9. Tiszakécske1033411–17–612
10. FC Ajka103167–13–610
11. Videoton FC Fehérvár1024412–13–110
12. Kozármisleny102448–15–710
13. Szentlőrinc1023511–13–29
14. Békéscsaba923411–14–39
15. Budafoki MTE102357–13–69
16. BVSC-Zugló102179–12–37


 

 

Békéscsaba NB II élő közvetítés Kecskemét
