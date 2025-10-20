Magyar sikerek a Fitparádén, győzött a Las Vegasból hazatért Csicsay Viktória

A szervezők tájékoztatása szerint vasárnap, a profi kártyákért zajló küzdelmek során Csontos-Földesi Nóra megszerezte az IFBB Pro státuszt (profi kártyát) a női bikini kategóriában, ezzel belépett a sportág elitjébe. Néhány órával a kártya megszerzése után aztán rögtön harmadik lett az esti profi versenyen, míg Zakariás Laura ötödik, Kátai Luca pedig hatodik helyen végzett.

A profik viadalán Csicsay Viktória szerezte meg a győzelmet, ezzel a Fitparádé női bikini pro kategóriájának a bajnoka lett. A versenyző négy év kihagyás után tért vissza, miután 2020-ban hajszállal maradt csak le a Fitparádé összetett győzelméről. Azóta a nemzetközi élmezőnybe is bekerült: egy héttel ezelőtt Las Vegasban, a világ legrangosabb versenyén, a Bikini Olympián 71 induló között a második legjobb európaiként a 15. helyet szerezte meg.

A kétnapos Fitparádé Gym Sports Festival idén is sportágak és programok sokaságát vonultatta fel: bothúzás, strongman, crossfit, funkcionális fitnesz, kempo-bajnokság, erőemelés, fekvenyomás, valamint rúdsport és légtorna szerepelt a repertoárban. Ez az esemény egyben felkészülési állomása volt a rúdsport- és légtorna világbajnokságnak, amelyet december 9. és 14. között Budaörsön rendeznek meg.

A Fitparádé mára a régió legnagyobb kétnapos gym- és sportfesztiváljává vált. Eredetileg 2000-ben indult, a Budapesten rendezett IFBB Pro Grand Prix-k folytatásaként, majd öt évig Debrecenben, az elmúlt 18 évben pedig ismét a fővárosban talált otthonra. A rendezvényen a magyar és nemzetközi fitnesz- és testépítő világ amatőr és profi versenyzői találkozhatnak, a célja pedig az, hogy a sportág minden rétegét bevonja – a versenyzőktől a családos látogatókig –, és aktív élményt kínáljon az edzőtermi sportok világán keresztül.

Az idei Fitparádén megemlékeztek a tragikus körülmények között idén elhunyt Kathi Béláról is, aki 2007-ben az esemény abszolút győztese volt.