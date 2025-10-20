Német edzője lett a Ferencváros El-ellenfelének

A 36 esztendős német tréner két és féléves szerződést között a glasgow-i együttessel, ahol a bő két hete menesztett Russell Martin helyét veszi át.

„Nagy megtiszteltetés egy ilyen nagyszerű, és világszerte elismert klub vezetőedzői posztját betölteni. Tudom, hogy nehéz volt a szezonkezdet, de még mind a négy porondon van tét, és a csapatommal mindent megteszünk, hogy megjutalmazzuk a szurkolóinkat és a klubot” – fogalmazott Röhl, aki csütörtökön az Európa-ligában a norvég Brann Bergen otthonában ül először majd a Rangers kispadján.

„Imádom ezeket a kihívásokat, hiszek a játékosokban, és abban, hogy el tudjuk érni a kitűzött célokat. A szurkolók most eredményeket akarnak látni” – tette hozzá Röhl, aki ezt megelőzően a Sheffield Wednesdaynél dolgozott, ahonnan júliusban, közös megegyezéssel távozott.

A szakembernek az volt az első vezetőedzői megbízatása, korábban az RB Leipzig, a Southampton, a Bayern München és a német válogatott segítője is volt.

A Rangers a skót bajnokságban nyolc forduló alatt egy győzelem mellett hatszor játszott döntetlent és egyszer kikapott, így jelenleg hatodik, míg az El-alapszakaszában – ahol december 11-én lesz a magyar bajnok Ferencváros vendége – két meccs után pont nélkül áll a 32. helyen.