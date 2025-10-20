Magyar győzelem a nőknél a vitorlázó 49-es hajóosztályban a Garda-tavon

A magyar duó a 16 csapatot felvonultató mezőnyben összetettben – azaz a férfiakat is figyelembe véve – is jól szerepelt, a hatodik helyen végzett. A Lange Péter, Lange Richárd kettős a hetedik helyet szerezte meg – a hunsail.hu híre szerint.

Fehér Boróka és Fehér Szonja így győzelemmel indította nemzetközi karrierjét új hajóosztályukban. Eddig a 49-es belépő kategóriájának számító 29-esben szerepeltek, ahol többek között korosztályos világbajnoki címet nyertek.