Magyar győzelem a nőknél a vitorlázó 49-es hajóosztályban a Garda-tavon

A Fehér Boróka, Fehér Szonja páros megnyerte a 49-es olimpiai hajóosztály nemzetközi sorozatának női versenyét a Garda-tavon.
A magyar duó a 16 csapatot felvonultató mezőnyben összetettben – azaz a férfiakat is figyelembe véve – is jól szerepelt, a hatodik helyen végzett. A Lange Péter, Lange Richárd kettős a hetedik helyet szerezte meg – a hunsail.hu híre szerint.
Fehér Boróka és Fehér Szonja így győzelemmel indította nemzetközi karrierjét új hajóosztályukban. Eddig a 49-es belépő kategóriájának számító 29-esben szerepeltek, ahol többek között korosztályos világbajnoki címet nyertek.
