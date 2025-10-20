A Svájci Legfelsőbb Bíróság is jóváhagyta a Kenderesit elmarasztaló CAS-döntést

A Nemzeti Sport hosszasan foglalkozott korábban az olimpiai bronzérmes úszó, Kenderesi Tamás évek óta húzódó és a biológia útlevelének eltéréséhez kapcsolódó ügyével, olvashattak nálunk a HUNADO álláspontjáról és a CAS által, a magyarországi elmarasztaló ítéletet helyben hagyó és Kenderesi Tamás ügyvédje által „arcpirítónak” nevezett döntésről is. Sőt, megszólalt az ügyben nálunk, Dr. Dávid Gyula korábbi CAS bíró is, aki azért adta vissza a Kenderesi-ügyre vonatkozó választottbírói felkérését, mert véleménye szerint a sportoló szemszögéből vállalhatatlanul hosszúra nyúló eljárásban, sajnálatosan „győzött a bürokrácia.”

A Svájci Legfelsőbb Bíróság az ügy érdemi részét ezúttal nem vizsgálta, a szervezet szakmai döntést ebben az értelemben most sem hozott, kizárólag az eljárás menetét és jogszerűségét vizsgálta, illetve azt, hogy vajon sérült-e bármely ponton a sportoló joga. A helyben hagyott ítélet szerint nem, s ezzel jogerőre emelkedett a versenyző négyéves eltiltása is, továbbá a felek által eddig befizetett tetemes eljárási költségeket mostantól a vesztes félnek, vagyis Kenderesi Tamásnak kell viselnie.

Erre vonatkozóan a mostani döntés kapcsán Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. (HUNADO) ügyvezető igazgatója az Szpress-nek így nyilatkozott: „Konkrét számokat éppen a sportoló adatainak védelme érdekében nem mondanék, de mindkét félnek be kellett fizetnie a CAS eljárási díj felét, azonban az ítéletben mind a CAS, mind a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság úgy rendelkezett, hogy a sportolónak a HUNADO költségeinek egy részét meg kell térítenie. A bírósági döntés alapján jelentős összeggel tartozik a sportoló a HUNADO-nak, egyelőre semmilyen megkeresés vagy kommunikáció a részéről nem érkezett felénk, a tartozás tehát fennáll, nincs rendezve.”

A Svájci Legfelsőbb Bíróság döntésére Kenderesi Tamás, ügyvédje, Dr. Hergenrőder Tamás választ ígért a Nemzeti Sportnak, amint ez megérkezik, közölni fogjuk.