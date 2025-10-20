Nemzeti Sportrádió

A Svájci Legfelsőbb Bíróság is jóváhagyta a Kenderesit elmarasztaló CAS-döntést

2025.10.20. 14:00
Kenderesi Tamás ügye lezárult a Svájci Legfelsőbb Bíróságon – jelentette be Tiszeker Ágnes (Fotó: Nemzeti Sport, archív)
Kenderesi Tamás úszás Tiszeker Ágnes
Azzal, hogy a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság nem helyezte hatályon kívül a Nemzetközi Sportdöntő Bíróság (CAS) Kenderesi Tamást elmarasztaló döntését, az olimpiai bronzérmes úszó négyéves eltiltása jogerőre emelkedett, és nem maradt már további nyitva álló jogi fórum az olimpiai bronzérmes sportoló és ügyvédje, Dr. Hergenrőder Tamás számára. Az úszó pereskedése miatti, nagyságrendileg nem ismert, de vélhetően több tízmillióra rúgó, a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) felé fennálló pénztartozása is rendezésre vár, Kenderesi ügyvédje szerint azonban egy hazánkban folyamatban lévő büntetőügy még hatással lehet a folyamatra.

 

A Nemzeti Sport hosszasan foglalkozott korábban az olimpiai bronzérmes úszó, Kenderesi Tamás évek óta húzódó és a biológia útlevelének eltéréséhez kapcsolódó ügyével, olvashattak nálunk a HUNADO álláspontjáról és a CAS által, a magyarországi elmarasztaló ítéletet helyben hagyó és Kenderesi Tamás ügyvédje által „arcpirítónak” nevezett döntésről is. Sőt, megszólalt az ügyben nálunk, Dr. Dávid Gyula korábbi CAS bíró is, aki azért adta vissza a Kenderesi-ügyre vonatkozó választottbírói felkérését, mert véleménye szerint a sportoló szemszögéből vállalhatatlanul hosszúra nyúló eljárásban, sajnálatosan „győzött a bürokrácia.”

A Svájci Legfelsőbb Bíróság az ügy érdemi részét ezúttal nem vizsgálta, a szervezet szakmai döntést ebben az értelemben most sem hozott, kizárólag az eljárás menetét és jogszerűségét vizsgálta, illetve azt, hogy vajon sérült-e bármely ponton a sportoló joga. A helyben hagyott ítélet szerint nem, s ezzel jogerőre emelkedett a versenyző négyéves eltiltása is, továbbá a felek által eddig befizetett tetemes eljárási költségeket mostantól a vesztes félnek, vagyis Kenderesi Tamásnak kell viselnie.

Erre vonatkozóan a mostani döntés kapcsán Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. (HUNADO) ügyvezető igazgatója az Szpress-nek így nyilatkozott: „Konkrét számokat éppen a sportoló adatainak védelme érdekében nem mondanék, de mindkét félnek be kellett fizetnie a CAS eljárási díj felét, azonban az ítéletben mind a CAS, mind a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság úgy rendelkezett, hogy a sportolónak a HUNADO költségeinek egy részét meg kell térítenie. A bírósági döntés alapján jelentős összeggel tartozik a sportoló a HUNADO-nak, egyelőre semmilyen megkeresés vagy kommunikáció a részéről nem érkezett felénk, a tartozás tehát fennáll, nincs rendezve.”

A Svájci Legfelsőbb Bíróság döntésére Kenderesi Tamás, ügyvédje, Dr. Hergenrőder Tamás választ ígért a Nemzeti Sportnak, amint ez megérkezik, közölni fogjuk.

 

 

