Meglepetés a US Openen, búcsúzott a harmadik kiemelt Zverev

Felix Auger-Aliassime számára az első három Grand Slam-torna nem sikerült, hiszen az Australian Openen, a Roland Garroson és Wimbledonban is a második forduló után búcsúzott.

A kanadai teniszező Alexander Zverev ellen is szetthátrányba került, majd a második felvonásban játszmlabdát kellett hárítania. Ezt megtette, és a következő két szettet megnyerve bejutott a negyedik fordulóba a US Openen. Auger-Aliassime 2021 óta először jutott el az év utolsó Grand Slam-tornáján a második hétig, négy évvel ezelőtt meg sem állt az elődöntőig.

Zverev a wimbledoni első fordulós búcsúja után a US Openen is hamar kiszállt a küzdelmekből, és tovább várja az első Grand Slam-trófeáját.

US OPEN, NEW YORK (40 412 800 dollár, kemény pálya)

3. FORDULÓ

FÉRFI EGYES

Auger-Aliassime (kanadai, 25.)–Zverev (német, 3.) 4:6, 7:6 (9–7), 6:4, 6:4

De Minaur (ausztrál, 8.)–Altmaier (német) 6:7 (7–9), 6:3, 6:4, 2:0-nál Altmaier feladta

Bublik (kazah, 23.)–Paul (amerikai, 14.) 7:6 (7–5), 6:7 (4–7), 6:3, 6:7 (5–7), 6:1

NŐI EGYES

Swiatek (lengyel, 2.)–Kalinszkaja (orosz, 29.) 7:6 (7–2), 6:4

Anisimova (amerikai, 8.)–Cristian (román) 6:4, 4:6, 6:2

Haddad Maia (brazil, 18.)–Szakkari (görög) 6:1, 6:2