Az első kiemelt Zverev és a második Fritz sem jutott be a döntőbe Torontóban

A korábbi világelső Oszaka Naomi tovább menetel. Ariana Arseneault, Ljudmila Szamszonova, Jelena Ostapenko, Anastasija Sevastova és Elina Szvitolina után Clara Tausont is legyőzte. A dán az első játszmát simán bukta, a másodikban ugyan kétszer is elvette Oszaka adogatását, de a japán visszabrékelt és két szett alatt lezárta a mérkőzést. Oszaka ellenfele a döntőben a szabadkártyával induló Victoria Mboko lesz miután a 18 éves kanadai csaknem három óra játék után felülmúlta Jelena Ribakinát.

A férfiak torontói versenyében az amerikai házi elődöntőben Ben Shelton két szettben búcsúztatta Taylor Fritzet, míg a másik találkozón Karen Hacsanov izgalmas végjáték után gyűrte le Alexander Zverevet. Mindkét döntőt magyar idő szerint péntek hajnalban rendezik.

TENISZ, WTA-TORNA, MONTREAL, ELŐDÖNTŐ

Oszaka (japán)–Tauson (dán, 16.) 6:2, 7:6 (9–7)

Mboko (kanadai)–Ribakina (kazah, 9.) 1:6, 7:5, 7:6 (7–4)

ATP-TORNA, TORONTO, ELŐDÖNTŐ

Shelton (amerikai, 4.)–Fritz (amerikai, 2.) 6:4, 6:3

Hacsanov (orosz, 11.)–Zverev (német, 1.) 6:3, 4:6, 7:6 (7–4)