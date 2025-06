Tovább tart Zverev Medvegyev-átka

Maratoni mérkőzést vívott egymással Halléban Danyiil Medvegyev és Alexander Zverev, a több mint három órán át tartó csatában az orosz győzött.

Az első játszmában Medvegyev előtt adódott az egyetlen bréklabda, ezzel nem tudott élni, ráadásul – ahogy a negyeddöntőben Alex Michelsen ellen – most is orvosi segítségre szorult, mivel eleredt az orra vége. A tie-breakben Medvegyev nyerte meg az első öt pontot, majd a harmadik játszmalabdáját értékesítve került szettelőnybe.

Medvegyev ráadásul a második szettben is gyorsan brékelőnybe került, igaz, ezt azonnal el is bukta. Az orosz klasszisnak 6:5-nél három meccslabdája is volt, de Zverev kiharcolta a tie-breaket, ott pedig remek játékot nyújtva hozta a játszmát.

Zverev azonban a harmadik felvonásban korai bréket engedett Medvegyevnek, aki ezt már meg is tartotta, és újra legyőzte Zverevet, aki így az előző 15 meccsükből csak kettőt tudott megnyerni. Az orosz teniszező honfitársával, Karen Hacsanovval vagy a kazah Alekszandr Bublikkal döntőzik.

Londonban Carlos Alcaraz megszerezte pályafutása 250. győzelmét, miután két szettben búcsúztatta Roberto Bautistát. A korábbi világelső végig irányította a játékot, és sorozatban 17. mérkőzését nyerte meg, és 2023 után ismét döntőbe jutott. Alcaraz egyébként Rafael Nadal óta az első, aki 22 éves kora előtt érte el a 250. győzelmét.

A spanyol kiválóság Jirí Leheckával csap össze, aki három játszmában múlta felül a brit Jack Drapert.

ATP 500-AS TORNA, HALLE

ELŐDÖNTŐ

Medvegyev (orosz, 3.)–Zverev (német, 2.) 7:6 (7–3), 6–7 (1–7), 6:4

Később

Hacsanov (orosz, 8.)–Bublik (kazah)

ATP 500-AS TORNA LONDON

ELŐDÖNTŐ

Alcaraz (spanyol, 1.)–Bautista (spanyol) 6:4, 6:4

Lehecka (cseh)–Draper (brit, 2.) 6:4, 4:6, 7:5

WTA 250-ES TORNA, NOTTINGHAM

ELŐDÖNTŐ

Jasztremszka (ukrán)–Linette (lengyel, 6.) 6:4, 6:4

Kessler (amerikai)–Sramková (szlovák) 6:4, 6:2