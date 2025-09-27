Nemzeti Sportrádió

Fucsovicsnak az újabb bravúr már nem jött össze a tokiói tenisztornán

2025.09.27. 08:14
Fucsovics Márton búcsúzott Tokiótól (Fotó: Getty Images)
A világranglista-58. helyezett Fucsovics Márton két játszmában vereséget szenvedett az amerikai Brandon Nakashimától a tokiói tenisztorna férfi egyesének nyolcaddöntőjében, magyar idő szerint szombat reggel.

A két játékos most először találkozott egymással, és előzetesen a világranglistán az előkelő 33. helyen álló Brandon Nakashima számított az esélyesnek. Annak ellenére is, hogy Fucsovics a viadal első fordulójában bravúrnak számító győzelmet aratott egy másik amerikai, Frances Tiafoe ellen.

Ennek megfelelően az első játszmában Nakashima rögtön elvette Fucsovics szerváját, a játszmát azonban nem tudta lezárni, a magyar játékos ugyanis a legjobbkor, 5:4-nél visszavette az adogatását. A szettet ennek ellenére végül az amerikai játékos nyerte meg, mivel 6:5-nél másodszor is el tudta venni ellenfele adogatását, és ezzel 1 óra 6 perces csata után 7:5-tel behúzta a játszmát is.

A második felvonás ugyanúgy indult, mint az első: Nakashima rögtön elvette Fucsovics szerváját, és ezúttal megingathatatlanul hozta a sajátját, így 6:3-ra övé lett a második játszma. A találkozó 1 óra 55 percig tartott. 

Nakashima a negyeddöntőben a Carlos Alcaraz–Zizou Bergs mérkőzés győztesével találkozik.

ATP-TORNA, TOKIÓ
2. forduló (nyolcaddöntő)
Brandon Nakashima (amerikai)–Fucsovics Márton 7:5, 6:3

 

