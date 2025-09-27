Fucsovicsnak az újabb bravúr már nem jött össze a tokiói tenisztornán

A két játékos most először találkozott egymással, és előzetesen a világranglistán az előkelő 33. helyen álló Brandon Nakashima számított az esélyesnek. Annak ellenére is, hogy Fucsovics a viadal első fordulójában bravúrnak számító győzelmet aratott egy másik amerikai, Frances Tiafoe ellen.

Ennek megfelelően az első játszmában Nakashima rögtön elvette Fucsovics szerváját, a játszmát azonban nem tudta lezárni, a magyar játékos ugyanis a legjobbkor, 5:4-nél visszavette az adogatását. A szettet ennek ellenére végül az amerikai játékos nyerte meg, mivel 6:5-nél másodszor is el tudta venni ellenfele adogatását, és ezzel 1 óra 6 perces csata után 7:5-tel behúzta a játszmát is.

A második felvonás ugyanúgy indult, mint az első: Nakashima rögtön elvette Fucsovics szerváját, és ezúttal megingathatatlanul hozta a sajátját, így 6:3-ra övé lett a második játszma. A találkozó 1 óra 55 percig tartott.

Nakashima a negyeddöntőben a Carlos Alcaraz–Zizou Bergs mérkőzés győztesével találkozik.

ATP-TORNA, TOKIÓ

2. forduló (nyolcaddöntő)

Brandon Nakashima (amerikai)–Fucsovics Márton 7:5, 6:3