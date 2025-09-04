Udvardy elődöntőbe jutott Guadalajarában

Udvardy Panna a mexikói Jéssica Hinojosa Gómezt és a cseh Nikola Bartunkovát búcsúztatta az első két fordulóban, a negyeddöntőben a negyedik kiemelt Francesca Jones várt rá.

Júliusban már kétszer is összecsaptak, Jászvásáron Udvardy, míg Palermóban Jones nyert két játszmában.

Az első szettben mindketten biztosan hozták az adogatásaikat, csak Udvardynak voltak bréklabdái, aki végül 5:4-nél ki is használt egyet, így játszmaelőnybe került. A másodikban Jones értékesítette az egyetlen bréklabdát, így jöhetett a mindent eldöntő szett.

A záró felvonásban Udvardy jól kezdett, az első három játékot megnyerte. Jones ugyan 4:2 után visszabrékelt, de a következő játékban Udvardy újra fogadóként nyert játékot, majd kiszerválta a mérkőzést. A magyar teniszező a legjobb négy között az orosz Marija Kozirevával találkozik.

WTA-TORNA, GUADALAJARA

NEGYEDDÖNTŐ

Udvardy P.–F. Jones (brit, 4.) 6:4, 4:6, 6:3