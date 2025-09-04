Nemzeti Sportrádió

Udvardy elődöntőbe jutott Guadalajarában

2025.09.04. 21:29
Udvardy elődöntős Guadalajarában (Fotó: Getty Images, archív)
tenisz Francesca Jones Udvardy Panna
Udvardy Panna bejutott az elődöntőbe a guadalajarai WTA-tenisztornán, miután három játszmában legyőzte a brit Francesca Jonest.

Udvardy Panna a mexikói Jéssica Hinojosa Gómezt és a cseh Nikola Bartunkovát búcsúztatta az első két fordulóban, a negyeddöntőben a negyedik kiemelt Francesca Jones várt rá.

Júliusban már kétszer is összecsaptak, Jászvásáron Udvardy, míg Palermóban Jones nyert két játszmában. 

Az első szettben mindketten biztosan hozták az adogatásaikat, csak Udvardynak voltak bréklabdái, aki végül 5:4-nél ki is használt egyet, így játszmaelőnybe került. A másodikban Jones értékesítette az egyetlen bréklabdát, így jöhetett a mindent eldöntő szett.

A záró felvonásban Udvardy jól kezdett, az első három játékot megnyerte. Jones ugyan 4:2 után visszabrékelt, de a következő játékban Udvardy újra fogadóként nyert játékot, majd kiszerválta a mérkőzést. A magyar teniszező a legjobb négy között az orosz Marija Kozirevával találkozik.

WTA-TORNA, GUADALAJARA
NEGYEDDÖNTŐ
Udvardy P.–F. Jones (brit, 4.) 6:4, 4:6, 6:3

 

