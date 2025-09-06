Nemzeti Sportrádió

Sinner lesz Alcaraz ellenfele a US Open döntőjében

2025.09.06. 07:34
Az első helyen kiemelt Jannik Sinner is bejutott az amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open) döntőjébe, miután négy játszmában legyőzte Félix Auger-Aliassime-ot magyar idő szerint szombaton hajnalban.

Mint korábban már megírtuk, elsőként Carlos Alcaraz jutott be a US Open döntőjébe, azt követően, hogy három játszmában búcsúztatta Novak Djokovicsot.

Tenisz
11 órája

Djokovics két szetten át tartotta a lépést, de nem tudta megállítani Alcarazt a US Open elődöntőjében

A spanyol teniszezőnek nem is kellett a legjobbját nyújtania, hogy életében először megverje a szerb klasszist kemény pályán.

A második elődöntőben a világranglista első helyezettje nagyszerűen kezdett, 6:1-re húzta be az első játszmát. Ezt követően azonban fordult a kocka: kanadai riválisa 6:3-mal egyenlített.

A folytatásban ismét Sinner bizonyult jobbnak, 6:3-ra hozta a harmadik játszmát, majd a negyedik szettet is behúzta 6:4-gyel, így 3 óra 20 pernyi játék után bejutott a fináléba.

Alcaraz és Sinner 15. alkalommal találkozik egymással, az egymás elleni mérleg eddig 9–5 a spanyol javára.

US OPEN, NEW YORK (90 000 000 dollár, kemény pálya)
FÉRFI EGYES, ELŐDÖNTŐ
Sinner (olasz, 1.)–Auger-Aliassime (kanadai, 27.) 6:1, 3:6, 6:3, 6:4

 

