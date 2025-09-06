Sinner lesz Alcaraz ellenfele a US Open döntőjében

A második elődöntőben a világranglista első helyezettje nagyszerűen kezdett, 6:1-re húzta be az első játszmát. Ezt követően azonban fordult a kocka: kanadai riválisa 6:3-mal egyenlített.

A folytatásban ismét Sinner bizonyult jobbnak, 6:3-ra hozta a harmadik játszmát, majd a negyedik szettet is behúzta 6:4-gyel, így 3 óra 20 pernyi játék után bejutott a fináléba.

Alcaraz és Sinner 15. alkalommal találkozik egymással, az egymás elleni mérleg eddig 9–5 a spanyol javára.

US OPEN, NEW YORK (90 000 000 dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES, ELŐDÖNTŐ

Sinner (olasz, 1.)–Auger-Aliassime (kanadai, 27.) 6:1, 3:6, 6:3, 6:4