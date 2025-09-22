Gálfi után Bondár is továbbjutott a pekingi selejtezőben

Bondár Anna a szabadkártyával induló, világranglista-643. helyezett Csu Csen-tinggel csapott össze a pekingi selejtező első fordulójában.

Az első játszmában a kínai remekül tartotta magát, 3:3 után lebrékelte Bondárt. 5:4-nél azonban nem tudta kiszerválni a játszmát, a magyar játékos visszabrékelt. A tie-breakben mindkét teniszező előtt adódott bréklabda, Bondár végül a harmadikat használta ki ezek közül.

A második játszmában Bondár már magabiztosabb volt, három játékot is nyert fogadóként, míg a saját adogatásaiból csak egyet bukott el. A magyar játékos a selejtező második fordulójában a francia Diane Parryval találkozik.

TENISZ, WTA-TORNA, PEKING

Selejtező, 1. forduló

Bondár (magyar, 9.)–Csu Csing-teng (kínai) 7:6 (10–8), 6:2