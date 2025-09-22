Nemzeti Sportrádió

Gálfi legyőzte cseh ellenfelét, továbbjutott a pekingi selejtezőben

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.22. 10:23
Gálfi bejutott a pekingi selejtező második fordulójába (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz Linda Fruhvirtová Gálfi Dalma Peking
Gálfi Dalma három szettben legyőzte a cseh Linda Fruhvirtovát, és bejutott a Pekingben zajló WTA-tenisztorna selejtezőjének 2. fordulójába.

Gálfi a US Open óta először lépett pályára, Fruhvirtová viszont azóta szerepelt Leiriában, ahol döntőig jutott, legutóbb pedig Szöulban kapott ki a főtábla első körében.

A két teniszező korábban még sosem játszott egymással. Gálfi jól kezdett, egyből lebrékelte cseh ellenfelét, majd 4:2-nél újabb játékot nyert fogadóként, és ezt követően kiszerválta a szettet.

Gálfi a második játszmát is brékkel nyitotta, ám a következő négy játék Fruhvirtováé lett. A cseh teniszező 5:3-nál nem hozta az adogatását, ám a következő játékban elvette Gálfiét.

Jöhetett a harmadik szett, ahol Gálfi 3:3-nál fogadóként nyert játékot, és mivel a saját adogatásait hozta, bekerült a selejtező 2. fordulójába, ahol a lengyel Katarzyna Kawa lesz az ellenfele.

TENISZ, WTA-TORNA, PEKING
Selejtező, 1. forduló
Gálfi (magyar, 11.)–L. Fruhvirtová (cseh) 6:2, 4:6, 6:4

 

tenisz Linda Fruhvirtová Gálfi Dalma Peking
Legfrissebb hírek

Fucsovics győzelemmel kezdett a tokiói selejtezőben

Tenisz
3 órája

Davis-kupa: a címvédő olaszokkal negyeddöntőznek a magyar csapatot búcsúztató osztrákok

Tenisz
2025.09.17. 14:31

Az olaszok nagy csatában győztek Kína ellen, és elődöntősök a Billie Jean King-kupában

Tenisz
2025.09.16. 19:13

Bardóczky Kornél: Csalódottak vagyunk, de jövőre újra megpróbáljuk!

Tenisz
2025.09.15. 12:11

Fucsovics kikapott Rodionovtól, Ausztria legyőzte a mieinket

Tenisz
2025.09.13. 17:35

Piros Zsombor nyert, egyenlítettünk Ausztria ellen!

Tenisz
2025.09.13. 16:01

Marozsán Fábián kikapott, előnyben az osztrákok a Davis-kupában

Tenisz
2025.09.12. 17:38

Tóth Amarissa a negyeddöntőben búcsúzott a ljubljanai tenisztornától

Tenisz
2025.09.12. 14:32
Ezek is érdekelhetik