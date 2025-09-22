Gálfi legyőzte cseh ellenfelét, továbbjutott a pekingi selejtezőben

Gálfi a US Open óta először lépett pályára, Fruhvirtová viszont azóta szerepelt Leiriában, ahol döntőig jutott, legutóbb pedig Szöulban kapott ki a főtábla első körében.

A két teniszező korábban még sosem játszott egymással. Gálfi jól kezdett, egyből lebrékelte cseh ellenfelét, majd 4:2-nél újabb játékot nyert fogadóként, és ezt követően kiszerválta a szettet.

Gálfi a második játszmát is brékkel nyitotta, ám a következő négy játék Fruhvirtováé lett. A cseh teniszező 5:3-nál nem hozta az adogatását, ám a következő játékban elvette Gálfiét.

Jöhetett a harmadik szett, ahol Gálfi 3:3-nál fogadóként nyert játékot, és mivel a saját adogatásait hozta, bekerült a selejtező 2. fordulójába, ahol a lengyel Katarzyna Kawa lesz az ellenfele.

TENISZ, WTA-TORNA, PEKING

Selejtező, 1. forduló

Gálfi (magyar, 11.)–L. Fruhvirtová (cseh) 6:2, 4:6, 6:4