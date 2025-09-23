Nemzeti Sportrádió

Fucsovics a második selejtezőjét is megnyerte Tokióban, feljutott a főtáblára

2025.09.23. 08:55
Fucsovics két szettben győzte le olasz ellenfelét (Fotó: Getty Images)
tenisz Tokió Fucsovics Márton Matteo Arnaldi
Fucsovics Márton főtáblás a tokiói ATP-tenisztornán, miután a selejtező 2. fordulójában két szettben legyőzte az olasz Matteo Arnaldit.

Fucsovics Márton az első körben az osztrák Filip Misolicot búcsúztatta, míg Matteo Arnaldi olasz házirangadót nyert Luca Nardi ellen. A két teniszező korábban kétszer találkozott egymással, 2023-ban Canberrában Fucsovics, míg 2024-ben Brisbane-ben Arnaldi örülhetett.

Tokióban Arnaldi jobban kezdett, az első három játékot ő nyerte. Fucsovics azonban magára talált, 2:4 után visszabrékelt, majd 5:5-nél másodszor is elvette olasz riválisa adogatását. A következő játékban kiszerválta a szettet, a negyedik játszmalabdáját értékesítve.

A második szettben Fucsovics kettős brékelőnybe került, Arnaldi 0:4 után nyert először játékot. A magyar játékos a saját adogatásait hozta, így két játszmában kiharcolta a főtáblás szereplést, ahol a nyolcadik helyen kiemelt Frances Tiafoe lesz az ellenfele.

TENISZ, ATP-TORNA, TOKIÓ
Selejtező, 2. forduló
Fucsovics (magyar, 1.)–Arnaldi (olasz, 5.) 7:5, 6:2

 

 

tenisz Tokió Fucsovics Márton Matteo Arnaldi
