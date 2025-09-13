Davis-kupa: „Nem tehetek szemrehányást senkinek, ez egy ilyen nap volt” – Bardóczky Kornél

Az ellenfél iránt tanúsított minden tisztelettel együtt aligha számított bárki magyar részről Ausztria 2–0-s vezetésére a Davis-kupa-világdöntő-selejtező második fordulójában az első nap után, főleg úgy, hogy két legmagasabban jegyzett játékosuk, Filip Misolic (ATP-94.) és Sebastian Ofner sem volt hadra fogható Debrecenben. Az első mérkőzésen Jurij Rodionov (158.) legyőzte a sok hibával kezdő Marozsán Fábiánt (56.), aki a második szett végére valamelyest felpörgött, ám hiába vezetett 3:1-re a döntő játszmában, nem sikerült győznie. Fucsovics Márton (59.) szintén játszmahátrányból egyenlített a fantasztikusan játszó, a beteg Misolic helyén pályára lépő Lukas Neumayer (173.) ellen, a döntő szettben is visszajött 0:3-ról, az 5:5-nél összehozott break után a mérkőzésért adogatott, de az élete játékát produkáló Neumayer kiharcolta a döntő szettet, amelynek megnyerésével megduplázta Ausztria előnyét.

„Túlizgultam a mérkőzést, elmaradtam a legjobb játékomtól. Az ellenfelem a fontos szituációkban jobb döntéseket hozott, stabilabban játszott, jól helyezte a szerváit, én rosszul ritörnöztem. A második szett végén, a harmadik elején kicsit fellángoltam, próbáltam pozitívabban hozzáállni a mérkőzéshez, minél több labdát a pályára ütni – néhány szoros helyzetből jobban jöttem ki, de nem kezdtem sokkal jobban játszani. Három egyes vezetésnél megtörhettem volna őt – nem sikerült, visszabreakelt, megérdemeltem nyert. Nagyon sajnálom, hogy így alakult, nem voltam elég éles, ez történik, amikor egy játékos nem használja ki a lehetőségeit. Bízom abban, hogy még javíthatok, nekem is, és a csapatnak is fontos lenne” – mondta Marozsán Fábián a mérkőzését követően, ám csalódottságát nem is tudta leplezni: az M4 Sport kérdésére, miszerint van-e pozitívum, amit egy ilyen mérkőzésből magával tud vinni, csak annyit felelt: „Hogy vége lett.”

Érthetően a hatalmas küzdelemben alulmaradó Fucsovics Márton és a vele tartó Bardóczky Kornél szövetségi kapitány sem volt vidámabb. „Sajnos ezen a napon semmi sem úgy alakult, ahogy terveztük, de van ilyen, ahogy a való életben, úgy a teniszben is: megtettünk mindent, mégis borult a papírforma – kezdte Fucsovics Márton. – Bíztam benne, hogy valahogyan fordítok, minden erőmre szükség volt, de a kétszázon belül egy-egy meccsre mindenki tud topszinten teljesíteni.”

Lapunk kérdésére, mi miatt kérte ki az ápolási szünetet a döntő szettben 0:3-nál, és ez akadályozta-e, elárulta: „Minden meccsen be van kötve a talpam a bőrkeményedések elkerüléséért, de ahogy izzadtam, átázott, elmozdult, és nyomta a talpam, muszáj volt lecserélnünk. Semmi komoly – mondta, majd így folytatta. – Nagyon nem vagyunk jó helyzetben, de talán szombaton úgy alakulnak a dolgaink, ahogyan szeretnénk, nem törünk össze.”

Bardóczky Kornél így fogalmazott: „Valóban nem így terveztük. Az első meccsen Fábi nagyon izgult, feszülten kezdett. Bíztam benne, hogy a tapasztalatával képes lesz fordítani, a döntő játszmában három egy, tizenöt negyvennél két breaklabdája is volt a dupla breakelőnyhöz, de nem sikerült kihasználnia, később elbukta az adogatását, Rodionov ismét szárnyra kapott. Fábi megküzdött a démonjaival, nem ment neki a játék, de becsületére legyen mondva, végighajtotta a találkozót. Reméltem, Marci, mint a csapat legrutinosabb, legeredményesebb tagja, egyenlít, szinte hihetetlen, hogy Neumayer ilyen jó napot fogott ki, száztíz százalékot nyújtott, eszméletlenül gyorsan teniszezett, alig hibázott. Marcinak minden pontért meg kellett küzdenie, látni lehetett, mennyit futott, de az ellenfél nem rogyott meg. Nem tehetek szemrehányást senkinek, ez egy ilyen nap volt, borult a papírforma. Van egy elképzelésem a párosról, de még átbeszéljük a csapattal.”

Szombaton 11 órakor a párossal folytatódik a párharc – amennyiben Ausztria azt is megnyeri, továbbjut a Davis-kupa novemberi bolognai nyolcas döntőjébe.

DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ-SELEJTEZŐ, DEBRECEN

MAGYARORSZÁG–AUSZTRIA 0–2

1. mérkőzés (egyes)

Marozsán Fábián–Jurij Rodionov 2:6, 7:6 (7–5), 5:7

2. mérkőzés (egyes)

Fucsovics Márton–Lukas Neumayer 3:6, 6:3, 6:7 (7–9)