Bondár Anna is feljutott a pekingi főtáblára

Bondár Anna a kínai Csu Csen-tinget, míg Diane Parry az orosz Darja Asztahovát verte meg két játszmában a selejtező 1. fordulójában. A magyar és a francia teniszező 2021 novemberében, Buenos Airesben csapott össze korábban, az argentínai döntőt 6:3, 6:3-ra nyerte meg Bondár, aki akkor pályafutása első Challenger-tornagyőzelmét ünnepelhette.

Pekingben a selejtezőben 9. helyen kiemelt magyar játékos elsöprően kezdett, a nyitó szettben Parry játékot sem tudott nyerni.

Bondár a másodikban egyből elvette ellenfele adogatását, és brékelőnye a játszma végéig kitartott. Miután korábban Gálfi Dalma is továbbjutott, így két magyar teniszező lesz a pekingi főtáblán.

TENISZ, WTA-TORNA, PEKING

Selejtező, 2. forduló

Bondár (magyar, 9.)–Parry (francia, 13.) 6:0, 6:4