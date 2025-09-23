Nemzeti Sportrádió

Bondár Anna is feljutott a pekingi főtáblára

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.23. 10:01
Gálfi Dalma után Bondár Anna is a főtáblán folytatja Pekingben (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz Diane Parry WTA Bondár Anna Peking
Bondár Anna két szettben győzte le a francia Diane Parryt a Pekingben zajló WTA-tenisztorna második selejtezőkörében, így Gáfi Dalma után ő is főtáblás lett.
Tenisz
3 órája

Gálfi Dalma főtáblás a pekingi tenisztornán

A magyar teniszező először győzte le Katarzyna Kawát, akitől idén Berlinben és Bastadban is vereséget szenvedett.

Bondár Anna a kínai Csu Csen-tinget, míg Diane Parry az orosz Darja Asztahovát verte meg két játszmában a selejtező 1. fordulójában. A magyar és a francia teniszező 2021 novemberében, Buenos Airesben csapott össze korábban, az argentínai döntőt 6:3, 6:3-ra nyerte meg Bondár, aki akkor pályafutása első Challenger-tornagyőzelmét ünnepelhette.

Pekingben a selejtezőben 9. helyen kiemelt magyar játékos elsöprően kezdett, a nyitó szettben Parry játékot sem tudott nyerni.

Bondár a másodikban egyből elvette ellenfele adogatását, és brékelőnye a játszma végéig kitartott. Miután korábban Gálfi Dalma is továbbjutott, így két magyar teniszező lesz a pekingi főtáblán.

TENISZ, WTA-TORNA, PEKING
Selejtező, 2. forduló
Bondár (magyar, 9.)–Parry (francia, 13.) 6:0, 6:4

 

tenisz Diane Parry WTA Bondár Anna Peking
Legfrissebb hírek

Fucsovics a második selejtezőjét is megnyerte Tokióban, feljutott a főtáblára

Tenisz
3 órája

Gálfi Dalma főtáblás a pekingi tenisztornán

Tenisz
3 órája

Egészségi okokból befejezte a szezont a korábbi top tízes teniszező

Tenisz
15 órája

Gálfi után Bondár is továbbjutott a pekingi selejtezőben

Tenisz
22 órája

Gálfi legyőzte cseh ellenfelét, továbbjutott a pekingi selejtezőben

Tenisz
Tegnap, 10:23

Fucsovics győzelemmel kezdett a tokiói selejtezőben

Tenisz
Tegnap, 8:15

Pekingi tenisztorna: sérülés miatt nem indul a világelső Szabalenka

Tenisz
2025.09.17. 16:50

Davis-kupa: a címvédő olaszokkal negyeddöntőznek a magyar csapatot búcsúztató osztrákok

Tenisz
2025.09.17. 14:31
Ezek is érdekelhetik