Gálfi Dalma főtáblás a pekingi tenisztornán

Gálfi Dalma a selejtező első fordulójában a cseh Linda Fruhvirtovát győzte le, Katarzyna Kawa pedig az ausztrál Storm Hunter ellen nyert két játszmában.

A két teniszező idén már kétszer is összecsapott egymással, Berlinben Kawa két szettben nyert, míg Bastadban Gálfi az első játszmában 1:4-nél feladta a mérkőzést.

Pekingben a magyar teniszező jól kezdett, a nyitó játszmában kettős brékelőnyben volt, ám 5:1-nél egymás után négy játékot veszített. Ezután magára talált, és előbb elvette Kawa adogatását, majd semmire szerválta ki a szettet.

Gálfi a második felvonást is brékkel nyitotta, igaz, utána rögtön ő is elbukta a saját adogatását. A magyar teniszező azonban még kétszer nyert fogadóként játékot, és két szettben jutott tovább. Gálfi tavaly is főtáblás volt Pekingben, akkor az első forduló jelentette számára a végállomást, az amerikai Katie Volynetstől kapott ki két játszmában.

Bondár Anna is a főtáblára kerülésért játszik kedden a francia Diane Parryval.

TENISZ, WTA-TORNA, PEKING

Selejtező, 2. forduló

Gálfi (magyar, 11.)–Kawa (lengyel, 21.) 7:5, 6:2