Björn Borgnál agresszív prosztatarákot diagnosztizáltak



A 11-szeres Grand Slam-győztes Borg az AP hírügynökségnek egy videóinterjúban elmondta, hogy tavaly megoperálták, de ma már sokkal jobban érzi magát.

„Jelen pillanatban nincs problémám, ám félévente ellenőrzésre kell járnom – árulta el Borg. – Nem vicces dolog, de rendben vagyok, nagyon jól érzem magam. Nehéz időszakon mentem keresztül, ám felszabadító érzés, hogy megírhatom a könyvemet.

Az orvosok még 2023 szeptemberében jelezték, hogy valami nincs rendben vele, és további vizsgálatoknak akarták alávetni. Csakhogy Borg éppen Kanadában volt feladata a Laver-kupán mint az európai együttes kapitánya. Az orvosok azt tanácsolták, hogy ne utazzon. „Persze, hogy elmentem Vancouverbe” – mondta Borg.

Az esemény után visszatért Svédországba, és bement a kórházba, ahol felállították a diagnózist: prosztatarák. 2024 februárjában operálták meg, és az addig eltelt időszakot Borg úgy jellemezte: „Lelkileg nagyon nehéz volt, mert ki tudja, hogy mi történik?”

Az augusztusi ellenőrzés megállapította, hogy minden rendben van.

„Most a rákban találtam ellenfélre – írja könyvében a teniszlegenda. – Ez olyan dolog, amit nem tudok irányítani. De legyőzöm. Nem adom fel. Úgy harcolok, mintha minden nap egy döntő lenne Wimbledonban. És azok általában elég jól sikerültek, nemde?”