Nemzeti Sportrádió

Björn Borgnál agresszív prosztatarákot diagnosztizáltak

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.05. 09:53
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Björn Borg tenisz rák
Björn Borgnál agresszív prosztatarákot állapítottak meg az orvosok. A svéd teniszlegenda betegségét még 2024-ben diagnosztizálták, és ma már sokkal jobban van. Borg a készülő önéletrajzi könyvében is ír erről.


A 11-szeres Grand Slam-győztes Borg az AP hírügynökségnek egy videóinterjúban elmondta, hogy tavaly megoperálták, de ma már sokkal jobban érzi magát.

„Jelen pillanatban nincs problémám, ám félévente ellenőrzésre kell járnom – árulta el Borg. – Nem vicces dolog, de rendben vagyok, nagyon jól érzem magam. Nehéz időszakon mentem keresztül, ám felszabadító érzés, hogy megírhatom a könyvemet.

Az orvosok még 2023 szeptemberében jelezték, hogy valami nincs rendben vele, és további vizsgálatoknak akarták alávetni. Csakhogy Borg éppen Kanadában volt feladata a Laver-kupán mint az európai együttes kapitánya. Az orvosok azt tanácsolták, hogy ne utazzon. „Persze, hogy elmentem Vancouverbe” – mondta Borg.

Az esemény után visszatért Svédországba, és bement a kórházba, ahol felállították a diagnózist: prosztatarák. 2024 februárjában operálták meg, és az addig eltelt időszakot Borg úgy jellemezte: „Lelkileg nagyon nehéz volt, mert ki tudja, hogy mi történik?”

Az augusztusi ellenőrzés megállapította, hogy minden rendben van.

„Most a rákban találtam ellenfélre – írja könyvében a teniszlegenda. – Ez olyan dolog, amit nem tudok irányítani. De legyőzöm. Nem adom fel. Úgy harcolok, mintha minden nap egy döntő lenne Wimbledonban. És azok általában elég jól sikerültek, nemde?”

 

 

Björn Borg tenisz rák
Legfrissebb hírek

Udvardy elődöntőbe jutott Guadalajarában

Tenisz
17 órája

Bardóczky Kornél: A legerősebb ötösünkkel vesszük fel a harcot Debrecenben Ausztria ellen

Tenisz
22 órája

Oszaka két játszmában elődöntős a US Openen

Tenisz
Tegnap, 9:00

Udvardy Panna bejutott a negyeddöntőbe a guadalajarai tenisztornán

Tenisz
Tegnap, 0:33

Auger-Aliassime négy év után újra elődöntős a US Openen

Tenisz
2025.09.03. 22:34

Babos Tímea: A sírból hoztam vissza saját magam...

Tenisz
2025.09.02. 10:32

Nyolc év után megvált edzőjétől Danyiil Medvegyev

Tenisz
2025.09.01. 11:30

Carlos Alcaraz Boris Becker rekordját megdöntve negyeddöntős a US Openen

Tenisz
2025.08.31. 22:37
Ezek is érdekelhetik