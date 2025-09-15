Bardóczky Kornél: Csalódottak vagyunk, de jövőre újra megpróbáljuk!

– Nem sikerült fordítani nulla kettőről, pedig élt a remény, hogy ott lehet a magyar válogatott a novemberi Davis-kupa-világdöntőben Bolognában.

– Tipikus Davis-kupa-találkozó volt, minden szépségével és nehézségével. Nagyon csalódott vagyok, nem így terveztem a párharcot – válaszolta Bardóczky Kornél szövetségi kapitány. – Sajnos a pénteken kialakult kettő nullás osztrák előny túl nagynak bizonyult, pedig attól függetlenül, hogy Jurij Rodionov és Lukas Neumayer remekül játszott már az első napon is, mindkét meccsen voltak lehetőségeink. Kevés hiányzott, hogy akár mindkét összecsapást megnyerjük. Szombaton az osztrák páros Alexander Erlerrel és Lucas Miedlerrel papíron jóval esélyesebb volt, mint mi bármilyen összeállításban, rendkívül pozitív, hogy a csapatnak a rossz első nap után is volt tartása. Marozsán Fábián és Piros Zsombor szenzációs teljesítményt nyújtott – Zsombinak már a párharc kezdete előtt is játéklehetőséget akartam adni, akár egyesben, akár párosban. Kicsit peches, hogy Fábián és Fucsovics Márton előtte van a világranglistán a top ötven közelében, így az első napon az egész heti edzéseken remek teljesítményt nyújtó topjátékosoknak szavaztam bizalmat. Zsombi parádésan játszott a párosban, ezek után kérdés sem fért, hogy a szombati első szinglire őt küldöm fel a pályára. Erről Fábival is egyeztettem: előző nap maratoni meccset játszott, döntő szett hét ötre kapott ki Rodionovtól, majd nagyot ment a párosban. Azt mondta, ha őt nevezem, vállalja a játékot, de kicsit fájlalta a vállát, a hátát, és több szempontból sem akartam kockáztatni. Mert ha felküldöm, és megsérül, egyrészt elveszítjük a párharcot, másrészt hetekre, hónapokra kiesne. Nagy örömmel töltött el Zsombi kiváló teljesítménye, meghálálta a bizalmat, szívét-lelkét kitette.

– Kanadában Fucsovics Márton megnyerte a mindent eldöntő mérkőzést és Ausztria ellen is rá hárult ez a feladat, ám ezúttal nem az ő elképzelései szerint alakult a találkozó.

– Az utolsó meccset nehéz értékelni, minden bejött Rodionovnak, amivel próbálkozott. Marci legnagyobb lehetőségeinél is sorra nyerte a labdameneteket, megjátszotta a ziccer röptét, ha Marci röptézett, épp arra az oldalra lépett, aztán ő pont úgy találta el, hogy elment keresztben a labda Marci mellett… Sajnáljuk, hogy Marci rutinjával nem sikerült megnyernünk az ötödik mérkőzést. Nem tehetek neki szemrehányást – azt be kell látnunk, hogy Rodionov remek játékán túl sajnos Marci ezen a meccsen kicsit tompább volt a tőle megszokottól. Nem tudom azt mondani, hogy ha bizonyos helyzetben másképp cselekszik, jobban alakult volna a meccs, egyszerűen az ellenfél a játék minden elemében kimagaslót nyújtott. Megérdemelték a győzelmet az osztrákok.

– Esélyesebbnek érezhettük a magyar csapatot, de már az első napon nagyon távol kerültünk a továbbjutástól. Mennyire volt nehéz helyzetben az egyes csapattagok játszatása kapcsán?

– A magam helyzetét nem éreztem nehéznek, az a dolgom, hogy döntéseket hozzak. Az volt a fejemben, hogy nulla kettőnél akár a Marci, Fábi kettőst is nevezném a párosra, hiszen nem veszíthetünk többet. De Marci majdnem háromórás meccset játszott Neumayerrel, és nagyon elfáradt. Zsombi remek formában volt, megnőtt az önbizalma a US Open-főtábla óta, rendkívül motivált, így maradtam az eredetileg leadott Fábi, Zsombi kettős mellett. Éreztem bennük a győzelmet, Fábi agresszív és gyors teniszre képes, jók a ritörnjei, ezek nagyon fontosak a párosban, és azt gondoltam, Zsombi formájával, attitűdjével kiválóan kiegészíthetik egymást. Szerencsére ez bejött, nagyon jó párost vertek meg. Zsombi abszolút készen állt az egyesre is, ismét bizonyította, hatalmas szíve van. Marci korábban háromból háromszor megverte Rodionovot, de nem bízta el magát, hiszen pontosan látta, mit mutatott pénteken Fábi ellen. Az ellenfél játéka azonban szombatra még jobban összeállt, megnőtt az önbizalma, megérezte a pályát, nem volt esély ellene.

– Az ellenfél tisztelete mellett is, de nem volt arcul csapás az első napi eredmény? Hogyan sikerült aztán felpörögni másnapra?

– Arcul csapásnak nem nevezném, de mindenképpen letörte a csapatot, pláne, hogy megvoltak a lehetőségeink. Az első meccsén Fábi a döntő felvonásban három egyre vezetett, két lehetősége is volt a dupla breakhez, Marci a döntő játszmában hat ötnél a meccsért adogathatott, majd a tie-breakben az övé volt a szerva öt négynél, de az ellenfelek olyan ütéseket vettek elő, amelyekre nem volt válaszunk. Nyilván azért is profik a srácok, mert innen sem adják fel. Tisztában voltunk a nehéz helyzetünkkel, de életben maradtak a reményeink a páros után. Ez új impulzust adott Zsombinak is az egyesre, de Rodionovon nem volt fogás.

– Bár most kiestünk, de a jövő évi selejtező első fordulójában talán még lehetünk kiemeltek.

– Tizenharmadikak voltunk a februári Kanada elleni idegenbeli siker után, ezzel a vereséggel biztos visszaesünk néhány helyet, meglátjuk, ha kijön az új világranglista. Ha kiemeltek leszünk, kicsit jobb lesz a helyzetünk, mint az év elején, mert elkerülhetjük a legerősebb nemzeteket. De így is eszméletlenül erős a férfimezőny, ezúttal is bizonyossá vált. Ha kiemeltek leszünk, akkor sem számítunk könnyű párharcokra, a felelősség az enyém, le kell vonnom a tapasztalatokat, amiből bőven van, viszont nem kérdés, jövőre újra megpróbáljuk!